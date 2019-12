W sobotę pojedziemy obwodnicą Bolkowa

Cztery miesiące przed terminem kontraktowym zakończyły się prace przy budowie obwodnicy Bolkowa. Już jutro, w sobotę 21 grudnia, będzie można korzystać z nowej trasy.

Obwodnica Bolkowa to kolejna inwestycja realizowana na Dolnym Śląsku z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023. Jest to inwestycja o znaczeniu krajowym, ponieważ w tej części województwa łączą się ważne szlaki komunikacyjne, tj. droga krajowa nr 5, droga krajowa nr 3 oraz droga ekspresowa S3. Inwestycja usprawni układ komunikacyjny Dolnego Śląska oraz podniesie poziom bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.

Inwestycja jest współfinasowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to 94 884 979,36 zł wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 66,680 mln zł.

Główne cele budowy obwodnicy

Obwodnica pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowy z Bolkowa, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w miejscowości i komfort życia mieszkańców. Dzięki realizacji inwestycji stworzony został kolejny bezpieczny odcinek trasy drogowej zapewniający wysoki komfort lokalnego i dalekobieżnego ruchu drogowego. Nowa inwestycja skróci czas podróży kierowców, usprawni ruch turystyczny w rejonie i pozwoli dotrzeć do pięknych zakątów Karkonoszy.

Harmonogram inwestycji

2003 r. - Koncepcja Programowa 2010 r. - opracowano projekt budowlany oraz projekt wykonawczy 3 sierpnia 2011 r. - wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 18 września2015 r. - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5 o długości ok. 7,8 km 30 września 2016 r. - otwarcie ofert 14 grudnia 2016 r. - podpisano umowę z wykonawcą (konsorcjum firm): MIRBUD S.A. (lider) i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (partner) 1 lutego 2018 r. - wydano decyzje ZRID na rozbudowę i przebudowę drogi krajowej nr 5 na odcinku o długości ok. 2,14 km 21 lutego 2018 r. - zatwierdzono projekt zamienny decyzji ZRID z 3 sierpnia 2011 r. 26 marca 2019 r. - podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 21 grudnia 2019 r. - na cztery miesiące przed terminem kontraktowym obwodnica została oddana do ruchu

ak, GDDKiA