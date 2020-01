Czarne chmury nad niemieckimi wiatrakami

Ekspansja energetyki wiatrowej w Niemczech ulega załamaniu. Oprócz istniejących 29 200 turbin wiatrowych w Niemczech w pierwszej połowie 2019 r. dodano tylko 86 nowych, o 82 procent mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, informuje portal wysokienapiecie.pl

Jak ocenia portal, jest to najmniejsza liczba od czasu wprowadzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 20 lat temu. Jeśli odejmiemy dekonstrukcję starych wiatraków, wzrost netto na lądzie wyniesie łącznie tylko 35 turbin o mocy 231 megawatów. Na koniec czerwca 2019 r. Niemcy posiadały ogółem 29 248 turbin wiatrowych o mocy 53 161 MW.

Inicjatywy przeciw wiatrakom są tylko jednym z wielu powodów tego załamania, przyczyniła się do tego również zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2017 r., a także skargi związane z ochroną środowiska i ograniczenia w poszczególnych landach dotyczące odległości między turbinami wiatrowymi a budynkami mieszkalnymi. Na przykład turbiny wiatrowe w Bawarii muszą być oddalone od najbliższego domu o dziesięciokrotność swojej wysokości, co doprowadziło do kompletnego załamania rozwoju energii wiatrowej w tym landzie - czytamy na portalu.