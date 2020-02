Zastopowano prace na budowie Ostrołęki C

Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. - spółka Energi i Enei - przekazała generalnemu wykonawcy kontraktu na budowę Elektrowni Ostrołęka C oraz wykonawcy umowy na przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi elektrowni polecenia zawieszenia prac, podała Energa.

Emitent powziął informację o: - przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, realizującą budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, generalnemu wykonawcy Kontraktu Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z dnia 12 lipca 2018 r. polecenia zawieszenia wykonywania całości prac związanych z kontraktem, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku; - przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez spółkę wykonawcy umowy - przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku polecenia zawieszenia realizacji tego kontraktu z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku” - czytamy w komunikacie. Enea i Energa podały wczoraj, że podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C. Zgodnie z komunikatem Energi, zaawansowanie realizacji inwestycji na 31 stycznia 2020 r. wynosiło 5 proc., mierzone relacją zrealizowanych i opłaconych zadań w stosunku do łącznej wartości projektu.