Od 16 lipca będzie można polecieć do Sztokholmu

Wizz Air uruchomi nową trasę z Krakowa do Sztokholmu od 16 lipca. Loty będą odbywać się 3 razy w tygodniu, podał przewoźnik.

Baza Wizz Air w Krakowie działa od zeszłego roku. Szybko rozrosła się do 3 samolotów obsługujących 26 tras do 13 krajów. Stała rozbudowa małopolskiej siatki to ważny element naszego rozwoju. Ogłoszenie kolejnego połączenia podkreśla zaangażowanie Wizz Air w Polsce, na naszym pierwszym rynku, gdzie 16 lat temu rozpoczęliśmy działalność. Widzimy potencjał w Krakowie ze względu na jego popularność wśród osób odwiedzających miasto zarówno w celach turystycznych jak i biznesowych. Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się z wieloma pasażerami na pokładach samolotów z naszej ultrawydajnej floty - powiedziała manager ds. komunikacji korporacyjnej Paulina Gosk, cytowana w komunikacie.