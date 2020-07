Duda: wspierajmy rozwój naszego kraju

Idźmy do tych wyborów, wspierajmy polską rodzinę, rozwój naszego kraju; wszędzie muszą być inwestowane pieniądze, wszędzie muszą być realizowane inwestycje, bo wszędzie ludzie zasługują na godne życie – mówił prezydent Andrzej Duda w środę w Łukowie (Lubelskie)

Starający się o reelekcję prezydent Duda w środę odwiedzał województwo lubelskie. Podczas spotkania z mieszkańcami Łukowa zwracał uwagę, że niedzielne wybory prezydenckie będą o tym, czy Polska będzie się dalej rozwijała, czy będzie wzmacniana rodzina jako najsilniejsza wspólnota, czy rodzina nadal będzie wspierana przez państwo. „Czy Polska będzie budowana, czy będą ambicje do tego, abyśmy to my byli jak największą siłą w Europie, w UE; żeby to u nas rozwijały się wielkie ambitne inwestycje” – mówił.

Czy też o tym - jak dodał – czy Polska będzie zwijana.

Będą likwidowane instytucje, komisariaty policji, będą zwijane połączenia komunikacyjne, kolejowe” – powiedział Duda.

W kontekście inwestycji zwracał uwagę na budowę obwodnicy Łukowa, która – jak wskazał – jest w planie programu 100 obwodnic. Na co zgromadzeni sympatycy prezydenta odpowiadali: „Zwyciężymy!”.

Duda mówił też o konieczności budowy i remontów dróg na granicy województw lubelskiego, mazowieckiego i Podlasia. Wskazał też, że jest już plan modernizacji drogi łączącej miasto z Siedlcami. Jak podkreślał, „ta Polska tutaj tego bardzo oczekuje i potrzebuje”.

Dosyć z takim rozwojem, jak był do 2015 roku, że tylko wielkie miasta, tylko wielkie miasta. Dzisiaj cała Polska potrzebuje rozwoju. I wielkie miasta, i te mniejsze, i polska wieś. Wszędzie muszą być inwestowane pieniądze. Wszędzie muszą być realizowane inwestycje. Bo wszędzie ludzie zasługują na godne życie. Wszędzie powinni być jednakowo traktowani. Wszędzie powinni mieć równe prawa i równe możliwości rozwoju. O to właśnie chodzi – podkreślił prezydent Duda, na co zgromadzeni mieszkańcy miasta odpowiadali: „Dziękujemy!”. O to są te wybory, czy będziemy mieli w Polsce lotnisko z prawdziwego zdarzenia, międzynarodowe, potężne - Centralny Port Lotniczy, czy też ktoś będzie nam mówił, że lepiej, żebyśmy jeździli do Berlina, bo tam już za dwa lata będzie (takie) lotnisko. W czyim to ma być interesie? Dla kogo? – stwierdził Duda, nawiązując do dawnej wypowiedzi kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Duda podkreślił, że Polskę stać na wielkie inwestycje.

Jesteśmy dużym krajem europejskim. Serce Europy, środek geograficzny Europy jest właśnie u nas. Jesteśmy dużym państwem, ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tu, na miejscu, w Polsce mieszka nas 38 mln, a jeszcze 20 mln poza granicami - wskazał. Jesteśmy więc potężnym narodem. Nie stać nas na wielkie inwestycje? Nie stać nas na rozwój? Nasi ludzie są tak inteligentni, że potrafią robić kariery na całym świecie. Dokonują wynalazków naukowych. Stać nas na to, byśmy osiągnęli pozycję najzamożniejszych państw i narodów Europy i do tego właśnie zdążamy – dodał.

Prezydent Duda zapewniał jednocześnie, że chce prowadzić „politykę ambitną, politykę inwestycji, politykę rozwijania Polski”.

Ale to ma być polityka realizowana poprzez rodzinę, poprzez człowieka, poprzez równy rozwój całego kraju, bo tak rozwijają się państwa na zachodzie Europy. Polska nie jest państwem dla elit, jest państwem dla każdego człowieka, i taka ma być. Pod biało-czerwoną flagą, naszym sztandarem, naszym hymnem na ustach jest miejsce dla każdego niezależnie od jego poglądów, od tego jak wygląda, jak myśli – mówił prezydent.

Duda apelował do wyborców, by namawiali do uczestnictwa w głosowaniu przyjaciół, sąsiadów, znajomych.

Idźmy do tych wyborów, wspierajmy polską rodzinę, wspierajmy rozwój naszego kraju. Proszę, żebyście namawiali do uczestnictwa w wyborach waszych przyjaciół, waszych sąsiadów, waszych znajomych, żebyście pomagali wszystkim tym, którym być może trudno dojechać do komisji wyborczej, żeby mogli oddać głos i zagłosować za Polską – apelował. Wierzę w to, że w najbliższą niedzielę wygra Polska ambitna, Polska rodziny, Polska człowieka, Polska rozwoju. Polska, która chce być tak zamożna, jak Europa Zachodnia, ale Polska, która ceni swoje tradycje, swoje wartości (…). Proszę państwa o wsparcie, idźcie do wyborów w niedzielę, pomóżcie. Pomóżcie, żeby Polska dalej się rozwijała. Stójmy razem pod biało-czerwoną flagą – podkreślił prezydent Duda.

Czytaj też: Prezydent chce wpisania pracy zdalnej do kodeksu pracy

PAP/KG