Inwestycje Japan Tobacco International wzmacniają polską gospodarkę

Polska to strategiczne miejsce na mapie inwestycji Grupy Japan Tobacco International. Od 2008 r. zainwestowaliśmy w naszym kraju ponad 1 mld dolarów. Choć obecny kryzys nie zatrzymuje firmy w dalszym rozwoju, to na biznesowym horyzoncie są wyzwania mogące różnie na ten rozwój wpłynąć

Podwyżka akcyzy o 10 proc. w 2020 r., zakaz sprzedaży papierosów i tytoniu do palenia o aromacie charakterystycznym, na to nakładająca się europejska recesja – to czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na całą branżę. Polska jest dziś drugim największym producentem papierosów w Unii, a łączne dochody budżetu państwa z tytułu produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych sięgają niemal 29 mld zł. Wartość samego eksportu szacowana jest na 15,9 mld zł.

Dziś do dalszego rozwoju potrzeba nam przede wszystkim przewidywalności podatkowej i regulacyjnej. Nie można powtarzać błędów z lat 2010—2014, kiedy skokowe i nieprzewidywalne podwyżki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe doprowadziły do załamania legalnego rynku, drastycznego wzrostu szarej strefy i spadku wpływów budżetowych z tytułu akcyzy. W trudnych czasach warto postawić na rozwiązania długoterminowe, takie jak „akcyzowa mapa drogowa”, która będzie określała kierunki polityki akcyzowej w kilkuletniej perspektywie.

Skala inwestycji – Centrum Produkcyjne JTI

JTI co kilka lat otwiera kolejną dużą inwestycję w Polsce: w 2009 r. w Starym Gostkowie pod Łodzią powstała jedna z najnowocześniejszych w Europie fabryk papierosów. Inwestycja ta zapoczątkowała dynamiczny rozwój firmy. W kolejnych latach powstały: fabryka komponentów (2014) oraz tytoni do palenia i innych wyrobów tytoniowych (2017). Sprowadzamy także do Polski nowoczesne technologie. Jako jedyna firma tytoniowa w kraju produkujemy tutaj wyroby nowatorskie, w których tytoń jest podgrzewany, a nie spalany. Na tych inwestycjach korzystają również lokalni przedsiębiorcy, czy to przy budowie, czy jako dostawcy.

Aż 80 proc. produkcji ze Starego Gostkowa jest wysyłane do siedemdziesięciu krajów na całym świecie. Skalę wielkości zakładów JTI najlepiej obrazuje ich powierzchnia, obejmująca aż 155 tys. m², czyli równowartość 21 boisk piłkarskich. Znajdują się tu 83 linie produkcyjne i pracuje ponad 1800 osób. Jesteśmy dumni, że Polska to obecnie najważniejsze centrum produkcyjne grupy Japan Tobacco International na świecie.

Taka skala pokazuje, że Polska jest dobrym miejscem do inwestowania: tutaj są wysoko wykwalifikowani i zaangażowani pracownicy oraz nowoczesna infrastruktura i otwarte nastawienie do biznesu.

Jedna z ważniejszych inwestycji JTI powstaje w Warszawie

Grupa JTI inwestuje nie tylko w produkcję. Polska jest również ważnym graczem wspierającym rozwój całego globalnego biznesu JTI. W 2019 r. firma ogłosiła utworzenie Globalnego Centrum Usług Biznesowych w Warszawie. Oznacza to powstanie dodatkowych 850 atrakcyjnych miejsc pracy. Pracownicy Centrum będą odpowiedzialni za wsparcie eksperckie oraz zarządzanie procesami transakcyjnymi wielu obszarów międzynarodowej działalności Grupy JTI, takich jak finanse, marketing i sprzedaż, ludzie i kultura organizacyjna, badania i rozwój, sprawy prawne i regulacyjne oraz globalny łańcuch dostaw.

To ogromna satysfakcja, że w tak krótkim czasie ogłaszamy kolejne strategiczne inwestycje. Jesteśmy dumni z umiejscowienia Globalnego Centrum Usług Biznesowych JTI w Warszawie. Ta decyzja z pewnością wpłynie na podtrzymanie znakomitego trendu rozwojowego JTI Polska. Centrum JTI w Warszawie to kolejny kamień milowy nie tylko dla naszych pracowników, lecz i całej polskiej gospodarki. Bardzo się cieszymy, że możemy w ten sposób przyczyniać się do dalszego rozwoju naszego kraju.

Zrównoważony rozwój

Jednocześnie JTI jest najszybciej rosnącą firmą tytoniową na polskim rynku i przez cały czas zwiększa udział w rynku papierosów. Obecnie wynosi on ponad 24 proc., a zaczynaliśmy od 5 proc. w 2007 r. W naszym DNA jest zrównoważony biznes, oparty na szerokiej ofercie oraz szacunku dla wyborów konsumentów.

Zrównoważony rozwój to jednak przede wszystkim działania i inwestycje społeczne, co jest częścią strategii biznesowej całej grupy JTI. Obejmuje ona różne obszary: dbałość o środowisko, o bezpieczeństwo pracowników oraz wspomaganie rozwoju lokalnych społeczności. Jesteśmy partnerem projektów społecznych w powiecie poddębickim, w którym znajdują się fabryki JTI. To tutaj od kilku lat wspieramy organizację Poddębickiej Akademii Przedsiębiorczości, w której rokrocznie bierze udział kilkaset osób. W ramach Akademii szkolone są osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą. Ważnym elementem inicjatywy jest też aktywizacja i integracja osób starszych. Akademia została wyróżniona w ramach ogólnopolskiego konkursu pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Czujemy się ważnym członkiem społeczności i dlatego naturalne było wsparcie regionu poddębickiego w okresie pandemii – przekazaliśmy znaczące kwoty na zakup niezbędnego sprzętu diagnostycznego oraz środków ochrony osobistej dla służb walczących z koronawirusem w tym regionie.

Mamy też ambitne cele środowiskowe i jasno wytyczoną strategię w tym zakresie, która zakłada m.in. ograniczenie odpadów związanych z działalnością produkcyjną o 20 proc. do 2030 r. Tymczasem już teraz 100 proc. odpadów produkcyjnych z fabryki w Starym Gostkowie jest odzyskiwane, a kupowana energia ma w całości zielone certyfikaty.

Przede wszystkim ludzie

Realizacja ambitnych celów i szybki rozwój firmy nie byłyby możliwe bez zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników – których jest obecnie ponad 2 tys.

JTI Polska to najlepszy pracodawca w kraju – kolejny rok zajmuje pozycję numer jeden w rankingu Top Employers. Jesteśmy na topie już od pięciu lat, a na taki wynik składa się wiele elementów: wyróżniająca się kultura pracy, możliwość zdobycia nowych kompetencji i wreszcie – atrakcyjny pakiet wynagrodzeń. Firma stawia na rozwój ludzi i motywowanie do podejmowania kolejnych wyzwań. I są tego efekty: aż 80 proc. stanowisk kierowniczych jest obsadzanych w ramach wewnętrznych rekrutacji. Co ważne, znaczące środki są przeznaczane na szkolenia: tylko w latach 2016–2019 na ten cel przeznaczono 10 mln zł. W czasie pandemii to bezpieczeństwo naszych pracowników pozostaje naszym największym priorytetem. Dlatego z dużą uwagą przyglądamy się temu, jak polski rząd oraz my jako społeczeństwo i przedsiębiorcy radzimy sobie ze skutkami tego bezprecedensowego kryzysu, i tam, gdzie to możliwe, będziemy aktywnie włączać się w walkę z jego negatywnymi konsekwencjami.

Andrzej Skubiszewski, prezes JTI Polska