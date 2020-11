Obajtek: Inwestycja w Anwilu gotowa za półtora roku

Za półtora roku oddamy tę inwestycję do użytku. Mimo pandemii, inwestycja idzie zgodnie z planem. Za to dziękuję pracownikom - powiedział w środę Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Koszt inwestycji to 1,3 mld zł. Ma podwoić produkcję o 50 proc. Dodał, że obecnie sprowadzamy ok. 1 mln ton do polski takich nawozów i jest to szansa na zastąpienie produktu importowanego produktem polskim

Stan zaawansowania budowy nowej linii do produkcji nawozów azotowych w Anwilu Włocławek z Grupy PKN Orlen wynosi 32 proc, a budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Budowa zaawansowana jest w 32 proc. i przebiega zgodnie z planem, nową linię do produkcji nawozów azotowych oddamy do użytku za półtora roku. To szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa, bo każda zwłoka to zmiana parametrów finansowych inwestycji - powiedział Obajtek podczas briefingu online.

Szef PKN Orlen poinformował, że jednocześnie trwają już również rozmowy z potencjalnymi klientami, a także ruszyły nabory pracowników nowej linii, którzy będą musieli zostać wcześniej przeszkoleni.

Za 10-15-20 lat poziom przerobu ropy naftowej na paliwa zdecydowanie spadnie, dlatego musimy iść w kierunku petrochemii, budować kolejne nogi nasze działalności - podkreślił prezes.

Nowa instalacja zwiększy moce produkcyjne nawozów azotowych przez Anwil z ponad 900 tys. ton do ok. 1,5 mln ton i ma przynieść około 250 mln zł rocznego wyniku EBITDA.

Obecnie importujemy do Polski około 1 mln ton nawozów rocznie. To znaczy, że zwiększenie produkcji Anwilu o 0,5 mln ton powinno także w znacznej części ograniczyć ten import - dodał Obajtek.

Zapewnił jednocześnie, że zgodnie z harmonogramem realizowane są także pozostałe główne inwestycje Grupy PKN Orlen, w ramach programu rozbudowy petrochemii, olefiny w Płocku, glikol w Trzebini czy projekty związane z detalem i energetyką.

Projekt rozbudowy nawozów w ANWILu to jedna z największych pod względem wartości inwestycji w historii włocławskiej firmy, także od czasu przejęcia 100 proc. akcji tej spółki w 2012 r. przez Grupę ORLEN.

Mocno stawiamy na rozwój naszych aktywów i tylko w tym roku na inwestycje w ramach całej Grupy ORLEN przeznaczymy 9 miliardów złotych. Celem naszego programu inwestycyjnego jest wzmacnianie PKN ORLEN oraz jego spółek na konkurencyjnym rynku i zwiększenie zysków. ANWIL jest tu dobrym przykładem – efektem rozbudowy instalacji będzie wzrost zdolności produkcyjnych nawozów azotowych o ok. 50 proc. i wzrost zysku operacyjnego EBITDA spółki o blisko 245 mln zł rocznie. To znacząco zwiększy jej możliwości rozwojowe. Jednocześnie ograniczony zostanie napływ na polski rynek produktów z importu, szczególnie ze wschodu, co dla polskich rolników oznacza dostęp do zwiększonego wolumenu produktów spełniających najwyższe światowe standardy – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Realizacja projektu, na który koncern przeznaczy ok. 1,3 mld zł, zwiększy zdolności produkcyjne ANWILu o 50 proc. - z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie. Z kolei portfolio produktowe spółki z Grupy ORLEN wzbogaci się o cztery rodzaje nawozów – saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

W ramach rozbudowy trzeciej linii nawozowej powstaje nowoczesny kompleks instalacji, który będzie zawierał instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Obecnie na instalacji kwasu azotowego i neutralizacji kontynuowane są prace montażowe, powstały już kluczowe jej elementy, jak wieża absorpcyjna, zespół kondensatorów i komin gazów resztkowych. Na instalacji granulacji wylewane są fundamenty, trwa montaż zbrojenia i prefabrykatów żelbetowych oraz scalanie elementów granulatora. Natomiast w obrębie infrastruktury pomocniczej, koniecznej do prawidłowego funkcjonowania instalacji, stawiana jest m.in. konstrukcja stalowa estakad.

Inwestycja umocni także pozycję spółki ANWIL jako największego pracodawcy w regionie.

Korzyści z rozbudowy mocy produkcyjnych nawozów będą widoczne dla całej społeczności lokalnej. Po jej zakończeniu zatrudnienie w spółce znajdzie kolejnych 100 pracowników. ANWIL jest jednym z największych płatników podatków w województwie kujawsko-pomorskim, przyczyniając się tym samym do rozwoju Włocławka. Za 2019 rok spółka odprowadziła 100 mln zł podatku, z czego prawie 50 procent, czyli aż 43 mln zł lokalnie. W związku z rozwojem aktywów produkcyjnych we Włocławku wpływy z podatku, które pozostaną w regionie, mogą jeszcze wzrosnąć w kolejnych latach. ANWIL jest nie tylko pożądanym pracodawcą, ale również aktywnie włącza się w istotne dla mieszkańców regionu inicjatywy sportowe, edukacyjne oraz kulturalne – powiedziała Agnieszka Żyro, prezes ANWIL.

ANWIL jest liderem na polskim rynku w obszarze tworzyw sztucznych. W spółce wyprodukowano właśnie 7-milionową tonę chlorku winylu, z którego powstaje suspensyjny polichlorek winylu (POLANVIL). Produkt, którego jedynym wytwórcą w Polsce jest ANWIL, wykorzystywany jest szeroko na rynku polskim i zagranicznym w przemyśle samochodowym, elektronicznym, czy lotniczym. Używany jest on m.in. do produkcji rynien, wykładzin, listew podłogowych, taśm uszczelniających, płytek, tapet, powłok kablowych, izolacji przewodów elektrycznych, różnego rodzaju folii, sztucznej skóry, elementów obuwia, czy opakowań.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

mw, ISBnews