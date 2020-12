Silne osłabienie złotego do euro! To interwencja NBP?

Wtorek przyniósł drastyczne osłabienie złotego względem euro. Na rynku spekuluje się, że mamy do czynienia z drugą bezpośrednią interwencją walutową Narodowego Banku Polskiego.

Po spokojnym poranku i wciąż optymistycznych nastrojach na rynkach finansowych nic nie zapowiadało tak gwałtownego osłabienia polskiej waluty. Jednakże od 10:30 kurs euro zaczął ostro iść w górę, rosnąc z ok. 4,48 zł do 4,5511 zł tuż po 13:00. Następnie notowania euro obniżyły się do 4,5351 zł.

Uczestnicy rynku spekulują, że możemy mieć do czynienia z drugą w tym miesiącu interwencją walutową Narodowego Banku Polskiego. Celem NBP może być osłabienie złotego na koniec roku. Tak, aby dla celów księgowych „podpompować” wartość rezerw walutowych, co pozwoliłoby uzyskać wyższy „papierowy zysk”, a więc też w konsekwencji wyższą przyszłoroczną wypłatę do budżetu państwa. Ustawowo 95 proc. zysku NBP trafia do budżetu państwa.

bankier.pl/kp