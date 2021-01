POLREGIO: pasażerowie chcą przywrócenia połączeń

POLREGIO jest gotowe do zwiększenia liczby połączeń kolejowych w kujawsko-pomorskim, gdzie od 1 stycznia 2021 r. organizator transportu, czyli Urząd Marszałkowski wprowadził drastyczne ograniczenia.

Bezprecedensowe w skali całego kraju cięcia w kolejowym rozkładzie jazdy w województwie kujawsko-pomorskim weszły w życie z początkiem 2021 r. Jak niedawno wskazywał Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, zmiany oznaczają zaprzestanie prowadzenia przewozów w regionalnym ruchu kolejowym na niemal 200 km linii kolejowych.

Mimo zapewnienia komunikacji zastępczej komfort i czas przejazdu znacznie się wydłużył. Przykładowo kurs pociągu z Włocławka do Torunia trwa 40 minut, ale autobus na tej samej trasie jedzie już dwie godziny. Ze względu na ograniczenie liczby kursujących pociągów na pozostałych trasach dojazd z wielu miejscowości do Bydgoszczy czy Torunia jest znacznie utrudniony, a pasażerowie mają do dyspozycji mniej połączeń niż jeszcze w grudniu 2020 r.

Załogi pociągów POLREGIO o niekorzystnych zmianach informują pasażerów w województwie kujawsko-pomorskim od połowy grudnia. W tym tygodniu pracownicy POLREGIO rozdają w pociągach i na największych w regionie dworcach ulotki z informacją o możliwości wypełnienia ankiety na stronie polregio.pl dotyczącej połączeń, których najbardziej brakuje w nowym rozkładzie jazdy. Zebrane w ten sposób dane zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu.

Będziemy zabiegać o przywrócenie w pierwszej kolejności połączeń wskazanych nam przez podróżnych, bo to oni, a nie urzędnicy, powinni mieć decydujący głos w tej sprawie. Zależy nam na tym, żeby uruchamiać jak najwięcej pociągów i móc dowozić naszych pasażerów z co najmniej taką częstotliwością, jak jeszcze w grudniu 2020 r. Urząd Marszałkowski jest organizatorem transportu kolejowego w regionie i może zdecydować o cofnięciu niekorzystnych dla pasażerów zmian również w trakcie obowiązywania aktualnego rozkładu jazdy – podkreśla Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO.

Jego zdaniem komunikacja zastępcza to pozorna oszczędność, bo przerzuca się koszty na pasażerów. Ograniczenia liczby połączeń powinny być jak najszybciej zdjęte, gdyż trudno będzie później odzyskać pasażerów, którzy z konieczności przesiądą się do prywatnych samochodów. Poza tym musimy pamiętać, że pociąg to często jedyny dostępny cenowo transport, a praca zdalna w mniejszych miejscowościach nie należy do standardu. Drastycznie ograniczając liczbę połączeń, skazuje się część osób na przymusową rezygnację z pracy, do której nie mogą po prostu dojechać.

POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta ponad 88 mln pasażerów.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: wPolityce.pl: założyciel TVN Mariusz Walter też ominął kolejkę