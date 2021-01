Historyczna prezentacja bolidu w Warszawie

Po raz pierwszy w historii prezentacja bolidu na nadchodzący sezon Formuły 1 odbędzie się w Polsce. Dzięki PKN ORLEN, należący do zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN model C41 ujrzy światło dzienne 22 lutego w Warszawie. W wydarzeniu udział wezmą również członkowie zespołu

Motorsport to jeden z kluczowych elementów budowania rozpoznawalności marki ORLEN. Zaangażowanie w F1 i współpraca z jedynym Polakiem znajdującym się w prestiżowym gronie kierowców przynosi nam wymierne korzyści. Samego Roberta Kubicę spontanicznie kojarzy z PKN ORLEN ponad 70 proc. respondentów, co ma pozytywny wpływ na efektywność reklam, ale też kampanii społecznych. Współpraca z zespołem to oczywiście nie tylko wyścigi, ale też liczne wydarzenia, które wspólnie organizujemy jak np. ubiegłoroczne obchody stulecia „Cudu nad Wisłą”. Cieszę się, że inauguracja nowego bolidu odbędzie się w Polsce – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.