Druga dostawa chińskiej szczepionki już w Stambule

Druga część szczepionek Coronavac firmy Sinovac przeciwko COVID-19 przybyła w poniedziałek z Chin na lotnisko w Stambule

Szczepienia w Turcji / autor: PAP/EPA/Muhammed Enes Yildirim

Turcja otrzymała w poniedziałek 6,5 miliona więcej dawek szczepionki przeciwko COVID-19 z Chin, gdy rozpoczęto ogólnokrajowe szczepienia osób w wieku 80 lat i starszych.

Turcja rozpoczęła masowe szczepienia pracowników służby zdrowia przeciwko COVID-19 14 stycznia po tym, jak szczepionka chińskiego Sinovaca otrzymała awaryjne zatwierdzenie.

Druga dostawa CoronaVac, nieaktywnej szczepionki przeciwko koronawirusowi, dotarła do Turcji w poniedziałek. Wysyłka składająca się z 6,5 miliona dawek szczepionki opracowanej przez chińską firmę Sinovac Biotech zbiega się z rozpoczęciem zaszczepiania osób w wieku 80 lat i starszych.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, pierwsza partia 3 milionów dawek CoronaVac dotarła w zeszłym miesiącu, a kraj do tej pory zaszczepił 1,27 miliona osób, głównie pracowników służby zdrowia i osób starszych. Najnowsza przesyłka, część drugiej przesyłki, która będzie zawierała 10 milionów dawek, dotarła na lotnisko w Stambule wcześnie rano samolotem Turkish Airlines z Pekinu.

Około 600 000 osób zostało zaszczepionych w ciągu zaledwie dwóch dni. Szczepienia rozpoczęły się w połowie stycznia, ale tempo później zwolniło, po zaszczepieniu pracowników służby zdrowia. Następnie zaszczepiono mieszkańców i personel domów opieki. Później program rozszerzył się na osoby w wieku 90 lat i starsze, które nie mogą chodzić do ośrodków szczepień. Ekipy medyczne odwiedzały ich w domu w celu wykonania pierwszych szczepień.

Ministerstwo Zdrowia przetestuje nową dostawę, co według lekarzy zajmuje około dwóch tygodni, zanim zostaną podane szczepionki. Oznacza to, że Turcja byłaby ograniczona do około 100 000 szczepień dziennie przez następne dwa tygodnie. Osoby, które otrzymały pierwsze szczepionki, będą musiały czekać cztery tygodnie na drugie.

Prezydent Recep Tayyip Erdoğan, minister zdrowia Fahrettin Koca i inni kwalifikowani najwyżsi urzędnicy otrzymali już pierwsze zastrzyki szczepionki Sinovac.

mw