Nintendo w opałach. Jest skarga do Komisji Europejskiej

Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) złożyła formalną skargę do Komisji Europejskiej przeciwko Nintendo – informuje Paweł Maretycz na portalu android.com.pl.

Grupa z siedzibą we Francji twierdzi, że otrzymała ponad 25 tysięcy skarg dotyczących dryfowania joysticka w kontrolerach Joy-Con firmy Nintendo. BEUC podkreśla, że w 88 procentach zgłoszonych przypadków wada ujawniła się w ciągu dwóch lat od zakupu, co według niej stanowi przedwczesne starzenie się produktu.

W imieniu grup konsumenckich w krajach dotkniętych problemem BEUC złożył skargę do Komisji Europejskiej i krajowych organów ochrony konsumentów. Stało się to w związku z przedwczesnym starzeniem się produktu i wprowadzającymi w błąd pominięciami kluczowych informacji dla konsumentów. Wszystko to na podstawie dyrektywy UE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Wadliwe kontrolery gier powinny być naprawiane za darmo, a konsumenci powinni być odpowiednio poinformowani o ograniczonej żywotności tego produktu— podało BEUC w komunikacie.

BEUC twierdzi, że Nintendo czerpie korzyści z zaniedbania ze względu na efekt zamknięcia. Według niej konsumenci są zamknięci w ekosystemie Nintendo, przez co mają do wyboru albo zakupu innego wadliwego produktu, albo czekania kilka tygodni na bezpłatną naprawę.

Warto jednak podkreślić, że to ostatnie twierdzenie nie jest prawdziwe. Na rynku istnieją bowiem zamienniki firm trzecich – komentuje Paweł Maretycz na portalu android.com.pl.

Tech Spot/android.com.pl/RO

