Budownictwo komunalne - ze wsparciem

Od 5 marca obowiązują przepisy, które zwiększają dofinansowanie inwestycji w budownictwie komunalnym i społecznym budownictwie czynszowym w ramach tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego.

Obowiązujące od piątku zmiany w społecznym budownictwie czynszowym w ramach tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego obejmują wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na partycypację w budowie, m.in. przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe/Towarzystw Budownictwa Społecznego, mieszkań o niskim czynszu - z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc. Z kolei wsparcie dla gmin na budowę mieszkań komunalnych zwiększono do 80 proc. kosztów nowych inwestycji.

Poza wyższym wsparciem finansowym budownictwa społecznego i komunalnego oraz łatwiejszym dostępem do gruntów pod zabudowę efektem społecznej części pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii ma być „zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach oraz warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach” - przypomina resort. Inne rozwiązania to dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM); czy możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w SIM.

Resort wskazuje też m.in. na powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – o wartości 1,5 mld zł – jako wsparcie dla gmin w budowie mieszkań na czas epidemii COVID-19 oraz „nowe tytuły wydatkowe, w związku z którymi właściciele książeczek mieszkaniowych będą mogli otrzymać premię gwarancyjną”. Efektem pakietu ma też być pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19 i cyfryzacja procesu budowlanego.

Według MRPiT rozwiązania z pakietu mieszkaniowego mają poprawić sytuację mieszkaniową w Polsce. Składa się on z części społecznej oraz rynkowej. 4 stycznia 2021 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw społeczną część pakietu mieszkaniowego. Przepisy wprowadzające dopłaty do czynszu weszły w życie 5 stycznia 2021 r. „Dopłaty do czynszu mogą otrzymać najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych dotknięci skutkami epidemii COVID-19” - wskazuje MRPiT. Dopłaty wyniosą maksymalnie 1 tys.500 zł miesięcznie i będą wypłacane przez sześć miesięcy. Wnioski o dopłaty do czynszu można składać do 31 marca 2021 r.

PAP/ as/