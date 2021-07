Nowe hangary dla samolotów na lubelskim lotnisku

Na lubelskim lotnisku powstaną hangary do parkowania i obsługi technicznej małych samolotów biznesowych. Port Lotniczy podpisał umowę z konsorcjum firm.

W maju br. Port Lotniczy Lublin na platformie zakupowej ogłosił konkurs. Spółka szukała partnera do nowego biznesu, który będzie wynajmował od Portu Lotniczego Lublin teren,

na którym na własny koszt wybuduje hangar lub hangary dla samolotów klasy B. Port Lotniczy Lublin zawarł w tej sprawie umowę z konsorcjum firm Navcom Systems sp. z o.o. sp. k.(lider) oraz ELKABEL Nieruchomości Szczygielski sp.j (partner).

Spółka Navcom Systems od lat działa na rynku lotniczym. Firma powstała w 2000 r. w Świdniku i zajmuje się naprawą i obsługą awioniki lotniczej samolotów i śmigłowców. Prowadzi także ośrodek szkolenia pilotów. To również sprawdzony kontrahent Portu Lotniczego Lublin, od którego wynajmuje trawiaste lotnisko, wykorzystując je do szkolenia przyszłych pilotów.

Jestem zadowolony z rozstrzygnięcia konkursu. Mamy partnera w nowym biznesie. To kolejny element budowy niezależnych filarów przychodów, dywersyfikujących dotychczasowe kanały, bazujące na obsłudze pasażerów. Na początku tego roku udało nam się uruchomić usługę cargo. Mamy kolejne pomysły, których realizacja pozwoli na uzyskiwanie przez lotnisko środków finansowych - mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

Lubelskie lotnisko, z racji dużej powierzchni, a także braku uciążliwego sąsiedztwa, ma bardzo dobre warunki do prowadzenia działalności biznesowej, niepasażerskiej. Konsorcjum wybuduje hangary w bezpośredniej bliskości płyt postojowych, dróg kołowania oraz drogi technicznej prowadzącej do bramy wjazdowej. Do zagospodarowania przeznaczono obszar ok. 57 arów, na którym można usytuować jeden większy lub kilka mniejszych hangarów, całość o wymiarach granicznych 60x20 m. i wysokości max. 12 m. Dodatkowo istnieje możliwość budowy zaplecza biurowo-socjalno-magazynowego (kontenery modułowe), którego zabudowa nie jest wliczana w powyższe wymiary. Miejsce nadaje się także doskonale na usytuowanie ośrodka szkolenia lotniczego.

Dla nas to kolejny kierunek rozwoju naszej firmy. Z Portem Lotniczym Lublin współpraca zawsze układała się wzorcowo. Myślę, że i tym razem będzie tak samo. Cieszymy się, że od ponad 20 lat możemy budować lotniczą markę Świdnika - podkreśla prezes Navcom Systems Fly Grzegorz Jędrasik.

Inwestycja może zostać uruchomiona w niedługim czasie, ponieważ PLL uzyskał już zgody i opinie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Inspektoratu Sanitarnego.