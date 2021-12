WIDEO. Blackouty mogą wystąpić też z braku cyfryzacji

Cyfryzacja w Polsce ma dwie prędkości. Najbardziej zaawansowana jest w finansach i bankowości. Na drugim biegunie jest energetyka. Ale ta, także w związku z zieloną transformacją, zmienia się tak bardzo, że bez cyfryzacji blackouty nie wystąpią z powodu braku prądu, a jego chwilowych nadmiarów, z którymi - bez pomocy sztucznej inteligencji - nie poradzi sobie ręczne zarządzanie siecią. Gościem Wywiadu Gospodarczego jest Tomasz Niebylski, dyrektor sprzedaży w Microsoft Polska

Czego potrzebuje sektor energetyczny, żeby skutecznie przeprowadzić transformację? Obserwuje się w Polsce dwie prędkości cyfryzacji, gdzie jako lidera uważa się sektor finansowy, a energetyczny dopiero zaczyna te podróż. Co musi w nią zabrać jako absolutnie konieczne?

Polska energetyka potrzebuje pieniędzy, ale jak powiedziała Marylin Monroe „pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy”. Pytanie co za te pieniądze możemy kupić? A konkretniej, co za te pieniądze da się kupić, żeby tę transformację cyfrową przeprowadzić? Odpowiedź jest relatywnie prosta: potrzeba cyfrowych technologii. Ale do ich wdrożeń potrzeba kilku rzeczy: regulacji prawnych, scenariuszy wykorzystania tych technologii i ludzi, którzy będą w stanie te projekty zrealizować – ocenia Tomasz Niebylski, dyrektor sprzedaży w Microsoft Polska.

Jednak największy problem leży w tych regulacjach prawnych. Tu energetyka może i powinna wziąć przykład z branży finansowej. W przypadku innowacji we wrażliwych branżach każdy jednak boi się być pierwszy. W Polsce branża finansowa stała się bardzo innowacyjna, ponieważ – po pierwsze – regulator rynkowy (UKNF) wydał pakiet rekomendacji, w następstwie którego Związek Banków Polskich wydał na rynek konkretne mapy drogowe tego, w jaki sposób należałoby dane technologie wdrażać. Tego bardzo brakuje polskiej energetyce. Co więcej, bez tego możemy mieć pewność, że cyfryzacji i innowacji w energetyce nie będzie. A bez tego polskiej energetyce mogą grozić nawet blackouty, choćby tylko dlatego, że ręcznie, bez użycia wspomagania sztucznej inteligencji w zarządzaniu systemem, sieci nie będą w stanie efektywnie kierować przesyłem i wykorzystaniem mocy, zwłaszcza w warunkach galopującego rozwoju mixu energetycznego.

Zmierzamy do energetyki zielonej, a energetyka zielona to nowe, odnawialne źródła energii, to nowy model dystrybucji energii w sieci, jak model prosumencki. To świetna rzecz, ale jak zaczniemy ten temat rozbierać na czynniki od strony technicznej zobaczymy, że obsługa tego z technicznego punktu widzenia nie jest prosta. Te wszystkie nowe elementy pojawiają się na planszy. A klienci też mają swoje rosnące oczekiwania. Bez zaawansowanych technologii IT tego procesu się po prostu zrobić nie da – stwierdza Tomasz Niebylski z Microsoft.