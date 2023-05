Czy Polak stanie na księżycu? | Impact'23 (Wideo)

Jeśli będzie jakiś pierwszy Polak na księżycu, albo drugi Polak w kosmosie, to właśnie on

Podczas kongresu Impact‘23, Maksymilian Wysocki rozmawiał ze Sławoszem Uznańskim. Uznański to polski inżynier i astronauta rezerwowy Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Jak wygląda rekrutacja?

Uznański pokonał 22 tysiące kandydatów, by dostać się do Europejskiej Agencji Kosmicznej co pokazuje, jak duża była konkurencja.

To najtrudniejsza rekrutacja, jaką miałem w życiu. Trwała ponad półtora roku. Zaczęła się w maju 2021, a skończyła się ogłoszeniem wyników w listopadzie 2022 - tłumaczył Uznański - Wymagań było bardzo dużo. Samych etapów rekrutacji było sześć. Jak każdy proces rekrutacyjny, zaczynaliśmy od listu motywacyjnego, CV i badań medycznych, które trzeba było wysłać. Potem przechodziliśmy poprzez badania przetrwarzania informacji, szybkości percepcji, testy koordynacyjne, po testy komunikacyjne czy psychologiczne. Był też tygodniowy pobyt w szpitalu ze wszelkimi testami, jakie można sobie wyobrazić. Aż wreszcie etap kompetencji i rozmów z top managementem.

Zaznaczył, że każdy kosmonauta przed lotem musi zdobyć odpowiednią wiedzę. Tych informacji jest bardzo dużo.

Astronauta zajmuje się utrzymaniem tej platformy, którą mamy na orbicie, ale i zdobywaniem różnych informacji z badań naukowych. Czy to z zakresu biologii, inżynerii… spektrum jest bardzo duże, dzięki czemu ta praca jest fascynująca. Zawsze można nauczyć się czegoś nowego i pomóc - dodał.

W trakcie rozmowy nie zabrakło również tematu wyścigu zbrojeń największych państw, które w strategiach coraz mocniej uwzględniają kosmos. Oraz roli Polski. Czy jesteśmy dużym partnerem w „podboju kosmosu”? Jakie są szanse dla polskiego sektora?

