Dlaczego warto kupować polskie produkty? Anna Raciniewska rozmawia z gościem Wywiadu Gospodarczego w telewizji wPolsce.pl Marcinem Wrońskiem, zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Czym jest dla Polaków patriotyzm gospodarczy?

Patriotyzm gospodarczy jest bardzo pozytywnym zjawiskiem dla każdej gospodarki. Jest bardzo widoczny w wielu krajach Unii Europejskiej, o wiele bardziej niż u nas. Przyczynia się do rozwoju gospodarczego państwa. To coś więcej niż tylko pomaganie przedsiębiorcy, to pomoc dla całej gospodarki. Obliczono, że z jednej złotówki wydanej na produkt wyprodukowany w Polsce z polskich surowców, 79 groszy zostaje w Polsce – mówił Marcin Wroński

Jak być pewnym, że produkt jest rzeczywiście polski? Jesteśmy przywiązani do marek, które pamiętamy jako polskie, ale nie są nimi już od dawna…

Warto zastanowić się również nad tym, czy patriotyzm konsumencki jest dla Polaków wyrzeczeniem. Czy wybór polskiego produktu oznacza jednocześnie wybór korzystny?

Polska żywność jest żywnością dobrą jakościowo. Jest – co trzeba podkreślić – żywnością bezpieczną. Mamy wyspecjalizowane służby, które pilnują bezpieczeństwa żywności, takie jak Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Sanitarna czy Inspekcja Artykułów Rolno-Spożywczych. To są produkty bezpieczne, zdrowe, smaczne i za stosunkowo niewysoką cenę. Kiedyś nasi przodkowie swój patriotyzm okazywali poprzez walkę w powstaniach, a my dzisiaj podczas pokoju możemy dokonywać wyborów przy półkach sklepowych. To jest szczególnie ważne w takim okresie jak teraz – podczas pandemii koronawirusa. Wiele łańcuchów dostaw zostało zerwanych, wiele relacji handlowych zostało zerwanych i wiele towarów zostaje tu u nas, w naszych granicach. My sami jesteśmy jednak wielkim rynkiem zbytu mając 36 mln mieszkańców i wybierając polskie produkty pomagamy polskim rolnikom i przedsiębiorcom dodatkowo – wyjaśnia Marcin Wroński