Czy przez UE skończy się ciepła woda w kranie?

Czy przez unijne prawo nie zabraknie ciepła i czy skończy się ciepła woda w kranie? Tzw. Zielony ład wymaga od wielu firm dużego wysiłku inwestycyjnego. To szczególnie ważne w kontekście polskiego mixu-energetycznego. Czy nie za dużych wysiłków? Czy po drodze transformacja nie okaże się zbyt kosztowna, czyn firmy nie stracą płynności?Gościem Wywiadu Gospodarczego jest Paweł Stańczyk, prezes PGNiG Termika

Unia Europejska zakłada obniżenie emisji CO2 – o 40 proc. do 2030 roku, w związku z tym zarówno redukcja CO2, jak i innych związków zanieczyszczających środowisko, takich jak pył, tlenki siarki, tlenki azotu, chlorowodory i fluorowodory, skłania przedsiębiorstwa energetyczne do wzmożonych wysiłków na rzecz unowocześniania swoich.

To są olbrzymie wyzwania dla Termiki, dla elektrociepłowni mniejszych, ciepłowni, itd. Ten rynek jest rozproszony, ale to też nie jest tak, że to są tematy nowe. Rynek ciepłowniczy już wcześniej podjął olbrzymi wysiłek, żeby w tej transformacji uczestniczyć – mówi Piotr Stańczyk, prezes PGNiG Termika.