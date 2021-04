Fundusze sprzątną młodym mieszkania, a żona szukać będzie rolnika

Czy inwestorzy „sprzątną” młodym mieszkania i dlaczego dziś już nie „rolnik szuka żony”, tylko „żona szuka rolnika”? Bartosz Turek, główny ekonomista HRE Investments był gościem Maksymiliana Wysockiego w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl

Już nie rolnik szuka żony, a żona może raczej chcieć szukać rolnika, bo podmiejscy rolnicy są potencjalnymi multimilionerami. Do tego śmiałe plany funduszy inwestycyjnych oraz ich hurtowe zakupy nawet po kilkaset mieszkań na wynajem w jednym rzucie, nie tylko wpływają na jeszcze większy wzrost cen, ale znacząco mogą utrudnić znalezienie młodym własnego lokum. Niektóre media już donosiły np. o braku dwupokojowych mieszkań wśród ofert na rynku pierwotnym w Trójmieście. Jak wygląda aktualna sytuacja i jak może się ona rozwinąć?

Aktualna sytuacja wygląda co najmniej niepokojąco: w pandemii okazało się, że rynek nieruchomości, w tym także ich ceny tylko, mimo chwilowej czkawki tylko przyspieszyły wzrosty. Sytuacja nie byłaby jeszcze tak zła, gdyby nie fakt, że nieruchomości są też jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą formą inwestycji, a przy braku innych, lepszych możliwości lokowania kapitału przez inwestorów tworzy to problem.

Jeżeli spojrzymy na dane z rynku i prognozy, to faktycznie sytuacja może trochę niepokoić, bo faktycznie do 2023 roku same fundusze inwestycyjne, które będą się zajmowały wynajmowaniem mieszkań w Polsce, mają mieć co najmniej 66 tysięcy mieszkań. To odpowiednik, mniej więcej, półrocznej produkcji nowych mieszkań przez deweloperów w Polsce. To spora liczba – ocenia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. - Faktycznie w Polsce jest ten problem, że powstaje za mało mieszkań względem tego, co Polacy chcieliby kupować i to jest powód, dla którego rosną ceny. Oczywiście, jednym z tych elementów są fundusze inwestycyjne, które mieszkania kupują. Całe szczęście nie jest tak, że wykują wszystkie. To są głośne transakcje, w których dochodzi do sprzedaży ponad stu, nawet kilkuset za jednym razem, ale całe szczęście nie jest tak, że wykupują wszystkie mieszkania, które są w ofertach deweloperów – dodaje.