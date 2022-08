Dane inflacyjne z USA dają impuls rynkom akcji

Rozpoczynająca się w Europie od lekkiej przeceny sesja nie przynosiła właściwie żadnych emocji do momentu publikacji danych o amerykańskiej inflacji

Indeksy wzniosły się lekko powyżej poziomów neutralnych i przez kilka godzin pozostawały na właściwie niezmienionych poziomach. Najważniejsza publikacja tego tygodnia okazała się jednoznacznie pozytywna – CPI w USA spadło z 9,1% r/r do 8,5% r/r (konsensus: 8,7% r/r), inflacja bazowa utrzymała dynamikę na poziomie 5,9% r/r, mimo że spodziewano się jej wzrostu do 6,1% r/r. Zerowa miesięczna dynamika cen miała miejsce po raz pierwszy od 16 miesięcy, na zaskoczenie w dół o skali 0,2 pp lub więcej czekaliśmy od czerwca 2017 r. Zgodnie z oczekiwaniami za spadek odpowiadały przede wszystkim spadki cen paliw i energii, ale słabnącą kategorię inflacyjną widać w wielu kategoriach dóbr, na razie wciąż przyspieszają usługi. Rosną koszty czynszów, ale na podstawie danych wyprzedzających także tutaj można się spodziewać przełomu w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy.

Główne indeksy europejskie notowały dość skromne wzrosty, od 0,25% na FTSE100 do 1,23% na DAX. WIG20 wzrósł o 0,59%, mWIG40 o 0,01%, a sWIG80 o 0,13%. Choć pozytywny sentyment będzie widoczny zapewne także dzisiaj, dość naturalne wydaje się, że pozytywne dane z USA mogą powodować dalszy spadek zainteresowania inwestorów mającym poważne problemy Starym Kontynentem – rosnące dywergencje w obrazie inflacyjnym krajów rozwiniętych po obu stronach Atlantyku to kolejny argument za relatywną siłą Wall Street przez resztę roku. W Warszawie poza LPP (+2,58%) najlepiej spośród spółek WIG20 zachowywały się CD Projekt (+3,95%) i Allegro (+2,15%), co nie dziwi podczas świetnej dla sektora technologicznego sesji w USA. Tabelę zamykało PZU (-1,46%).

S&P500 wzrosło o 2,13%, a NASDAQ o 2,89%. Dla drugiego z indeksów oznacza to w teorii rozpoczęcie kolejnego „rynku byka”, odbił on już o 20% od czerwcowego dołka. Nie przypisujemy temu dużej wartości, ale dane o inflacji faktycznie mogą przedłużyć trwającą falę wzrostową, przynajmniej do początku tradycyjnie słabego dla Wall Street września. Rentowności amerykańskich obligacji 2-letnich pierwotnie zareagowały na dane silnie, tracać około 20 pb względem poziomów sprzed publikacji, ale finalna przecena została bardzo zredukowana, nastąpił powrót powyżej 3,20% (efekt tonujących nastroje członków FOMC, przestrzegających przed euforią). Rynek ocenia teraz prawdopodobieństwo podwyżki o 50 pb we wrześniu jako nieco bardziej prawdopodobne niż ruch o 75 pb (58,5%/41,5%). Również naszym zdaniem należą ją obecnie traktować jako scenariusz bazowy.

Na giełdach w Azji widać wzrosty, Hang Seng zyskuje w momencie pisania komentarza około 2%, kontrakty futures sugerują kontynuację ruchu w górę na otwarciu. Choć nie można wykluczać momentów zawahania, szczególnie w przypadku, gdyby amerykańska inflacja PPI nie potwierdziła przełomu, obraz reszty tygodnia wydaje się jednoznacznie pozytywny dla akcji, łącząc poprawę sentymentu zarówno w kwestii inflacji, jak i wzrostu w 3Q/4Q2022. Na poziomie europejskim wznowienie dostaw ropy do Europy Cetralnej rurociągiem Drużba jest równoważone przez narastające problemy w handlu rzecznym na całym kontynencie w miarę pogłębiającej się suszy. Zagrożenie jego całkowitym wstrzymaniem narasta m.in. na Renie.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion