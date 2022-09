Ethereum i sprzedaż detaliczna na pierwszym planie

Zgodnie z porannymi wskazaniami kontraktów futures środowa sesja przyniosła stabilizację po gwałtownej wtorkowej wyprzedaży

Najważniejsze dane dnia, amerykańskie PPI, sprzyjały schłodzeniu nastrojów. Wskaźnik spadł z 9,8% r/r w lipcu do 8,7% r/r w sierpniu, lekko powyżej oczekiwań, co w połączeniu z nieco wyższym od konsensusu odczytem bazowym (spadek z 7,7% r/r do 7,1% r/r) dawało neutralny obraz, mile widziany po wtorkowej niespodziance na CPI. Kurs EURUSD pozostawał cały dzień w dość wąskim przedziale wahań, podejmując nieudany atak na parytet, a w czwartek rano oscylując wokół 0,9960. Większemu odreagowaniu z pewnością nie sprzyjały natomiast ceny europejskiego gazu – październikowe kontrakty w Holandii odnotowały niemal dziesięcioprocentowe wzrosty z impetem powracając ponad granicę 200 EUR/MWh. Najsilniejsze spośród głównych indeksów FTSE MiB zyskało nawet 0,49%, ale pozostawało osamotnione powyżej poziomu neutralnego. Najsłabsze FTSE100 spadło o 1,47%, niewiele mniej tracił DAX (-1,22%). Komisja Europejska zaproponowała zmiany zasad handlu energią, by walczyć z plagą tzw. „margin calls” spółek z sektora użyteczności publicznej. We Francji rząd zabudżetował 16 mld EUR, by pokryć koszty ograniczenia wzrostów cen w przyszłym roku do 15% dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw.

WIG20 wzrósł o 0,59%, mWIG40 o 0,04%, a sWIG80 o 0,32%. O 4,97% odbijały notowania CD Projekt, którego walory powróciły powyżej poziomu 90 zł, do całkowitego zwrotu po wtorku doszło na Cyfrowym Polsacie, który zyskał 5,26%. Jedynym większym obciążeniem głównego indeksu było KGHM (-2,67%).

S&P500 wzrosło o 0,34%, a NASDAQ o 0,74%. Warto zwrócić jednak uwagę, że nastąpiło to bez jakiejkolwiek korekty na krótkim końcu krzywej rentowności obligacji skarbowych, co podważa szanse na jakikolwiek bardziej długotrwały charakter odbicia. Wiara w 75-100 pb podwyżek na kolejnym posiedzeniu Fed pozostaje niezachwiana.

W godzinach porannych zachowanie azjatyckich rynków akcji ma mieszany charakter, notowania kontraktów futures oscylują wokół poziomów neutralnych. W Europie możliwe jest otwarcie na lekkich plusach, natomiast po dniu odreagowania widać istotne ryzyka, że sesja może łatwo przybrać negatywny obrót. Istotny wpływ na sentyment będą miały dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej i indeks Fed z Filadelfii, wypowiadać się będzie Luis de Guindos z EBC. Najciekawszym wydarzeniem dnia będzie jednak finalizacja zmiany protokołu Ethereum z proof-of-work na proof-of-stake. Zmiana mechanizmu działania drugiej najważniejszej kryptowaluty (koniec oparcia go o „górników”, nagrody za tzw. „staking”, czyli walidację transakcji przez użytkowników posiadających duże ilości kryptowaluty i trzymujących w zamian za to nagrodę bardzo zbliżoną w mechanizmie do oprocentowania lokaty) ma docelowo doprowadzić do ograniczenia zużycia energii przez sieć o 99-99,5%, adresując dużą część krytyki, z którą spotykała się wraz z bitcoinem. Sukces wydarzenia może w dłuższym horyzoncie doprowadzić do przejęcia przez Ethereum pozycji lidera rynku, ewentualne problemy sieci w krótkim terminie mogą skutkować dużą wolatylnością, mającą wpływ nawet na sentyment na klasycznych klasach aktywów.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion