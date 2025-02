Rekordy WIG i złota

Poniedziałek przyniósł na świecie powrót do sielankowych nastrojów. Giełdy europejskie całkowicie zlekceważyły groźby celne Donalda Trumpa, otwierając się dość niepewnie, ale potem tylko rosnąc i zyskując finalnie od 0,16% IBEX) do 0,77% (FTSE100). W trakcie dnia rosła liczba analityków, którzy dowodzili, że z perspektywy obciążeń importu towarów amerykańskich więcej powodów do obaw niż Europa mają kraje azjatyckie (przede wszystkim Indie i Tajlandia). Kurs EURUSD próbował oddalić się od poziomu 1,03, ale bez większego powodzenia. Cena złota „z biegu” wybiła poziom 2900 $/ou., zatrzymując się i wyraźnie korygując dopiero w okolicy 2940$/ou. Pierwsze w historii naruszenie 3000 $/ou. przed końcem tygodnia wydaje się całkowicie w zasięgu kruszcu.

W pierwszych dwóch godzinach handlu widać było lekkie obawy o realizację zysków na GPW, ale jeszcze przed południem indeksy ruszyły w górę, finalnie WIG20 zyskał 0,78%, mWIG40 1,03%, sWIG80 0,81%. WIG naruszył historyczne szczyty, przekraczając poziom 90 tys. pkt. i zamykając się niewiele poniżej. O 5,82% drożał KGHM, reagujący na zmiany w podatku miedziowym, które mają przynieść spółce 500 mln zł oszczędności w 2026 r. i 700 mln zł w 2027 r. 4,97% zyskiwało PGE. Świetne zachowanie mWIG40 to zasługa Żabki (+3,08%), Benefitu (+3,05%) i Asseco (+2,93%). Tematem dnia w kraju była konferencja D. Tuska i A. Domańskiego na GPW, ale poza kwestią podatku miedziowego nie obfitowała na razie w konkrety, które mogłby mieć poważne znaczenie dla giełdy. Jej tegoroczne zachowanie faktycznie jest rewelacyjne, ale nieco niepokoi propaganda sukcesu w sytuacji, gdy poprzedzała je półroczna ogromna słabość na tle świata, która nie została jeszcze odpracowana.

S&P500 wzrosło wczoraj o 0,67%, a NASDAQ o 0,98%. Delikatnie korygowała się ochrona zdrowia i sektor finansowy, bardzo silna była technologia i energetyka. 17,56% zyskiwał Super Micro Computer, 5,23% Palantir, 4,52% Broadcom, 3,93% Micron, 2,87% nVIDIA, spółki genergetyczne w górę wiodło Occidental Petroleum (+3,42%). 3,01% spadała Tesla, która traci już 13,15% YTD i umacnia się na pozycji naszego faworyta, by zakończyć rok jako najsłabsza spółka Magnificent 7.

W godzinach porannych w końcu lekko korygują się rynki chińskie, giełda japońska jest zamknięta. Na minusach znajdują się kontrakty futures na amerykańskie i europejskie indeksy. Przed sesją w USA poznamy wyniki Coca-Coli, rano raport poda BP. Najważniejszym punktem dnia będzie bez wątpienia wystąpienie J. Powell’a przed Komisją Bankową Senatu, które rozpocznie się o 16:00. Wypowiadać się będą także M. Bowman, B. Hammack i J. Williams z FOMC oraz I. Schnabel z EBC oraz prezes Banku Anglii, A. Bailey.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion