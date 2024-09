Problemy europejskiej motoryzacji, zachwyt wynikami Oracle

W godzinach porannych słabo zachowuje się Azja, około półprocentową przecenę notują kontrakty futures na S&P500 i NASDAQ. Trudno liczyć, że wczorajszy pozytywny zwrot akcji w USA zaowocuje dzisiaj wyraźnymi wzrostami na otwarciu w Polsce i Europie

Rynki europejskie rozpoczęły wtorkową sesję neutralnie, część z nich zdołała w pierwszej połowie dnia wypracować lekkie wzrosty, ale w godzinach popołudniowych podaż się nasilała. Nie miała ona jednorodnego charakteru, silnie spadała gieła w Mediolanie, a np. we Francji spadek poniżej poziomów z poniedziałkowego zamknięcia miał miejsce dopiero w końcówce, ale finalny bilans dnia to przeceny od -0,24 proc. (CAC40) do -1,12 proc. (FTSE MiB). Dzień był zły dla sektora bankowego – Stoxx Banks spadł o 1,49 proc.. Jeszcze gorzej radziła sobie motoryzacja, która jest już najsłabszym w tym roku sektorem na europejskich parkietach. We Frankfurcie BMW spadało o 11,15 proc., Mercedes o 4,88 proc., Volswagen o 3,38 proc.. W Mediolanie Stellantis tracił 2,64 proc. Koncern z Monachium opublikował potężną rewizję prognoz sprzedaży na ten rok, powołując się na problemy z dostawami komponentów, spółka ujawniła także rosnące koszty wycofania i naprawy 1,5 mln pojazdów z powodu wad systemu hamulcowego (skonstruowanego przez Continental AG, który również tracił 10,51 proc.). Są to kolejne negatywne informacje po doniesieniach o potencjalnych zwolnieniach VW w Wolfsburgu. Poza własnymi indywidualnymi problemami europejskie koncerny muszą zmagać się ze słabnącym popytem z Chin, niskim zainteresowaniem ich pojazdami elektrycznymi i potężnymi kosztami dostosowania do wchodzących od początku przyszłego roku norm emisji spalin.

WIG20 spadł o 1,00 proc., mWIG40 o 0,76 proc., a sWIG80 o 0,01 proc.. Na plusie zamykały się tylko cztery spółki głównego indeksu, a najbardziej ciążyły mu Pekao (-2,89 proc.) i PZU (-1,45 proc.). WIG_Banki stracił 1,50 proc.. Tabelę ponownie zamykała JSW (-4,30 proc.), dla której był to trzeci z rzędu dzień zakończony co najmniej czteroprocentową przeceną. Od początku roku wycena spółki spadła już o niemal połowę.

**Sesja w USA nie przebiegła bez problemów,88 w jej pierwszej fazie indeksy w Nowym Jorku notowały dość wyraźne spadki, ale finalnie pod kreską zamknął się wyłącznie DJIA (-0,23 proc.). S&P500 zyskało 0,45 proc., a NASDAQ 0,84 proc., co zawdzięczały potężnej fali zakupów w technologii. Tabelę S&P500 otwierało Oracle (+11,44 proc.), za którym plasowały się Broadcom (+5,25 proc.) i Tesla (+4,58 proc.). O 3,39 proc. drożało AMD, o 2,37 proc. Amazon, o 2,09 proc. Microsoft. Spółka Larry’ego Ellisona poinformowała, że udana integracja AI w usługach chmurowych firmy zaowocowała sięgającą 21 proc. r/r dynamiką przychodów w tym segmencie. Uczyniło to z jej założyciela piątą najbogatszą osobę na świecie (kosztem Billa Gatesa).

W godzinach porannych słabo zachowuje się Azja, około półprocentową przecenę notują kontrakty futures na S&P500 i NASDAQ. Trudno liczyć, że wczorajszy pozytywny zwrot akcji w USA zaowocuje dzisiaj wyraźnymi wzrostami na otwarciu w Polsce i Europie, ale niewielkie zwyżki nie są wykluczone. O przebiegu dnia zadecydują dane o amerykańskim CPI. Spodziewany jest wzrost o 0,2 proc. m/m, zarówno głównego wskaźnika, jak i inflacji bazowej. Dynamika roczna CPI powinna wtedy spaść z 2,9 proc. r/r do 2,6 proc. r/r, a inflacji bazowej utrzymać się na poziomie 3,2 proc. r/r. Zgodny z oczekiwaniami lub lepszy odczyt jest w naszej ocenie warunkiem koniecznym, by podtrzymać rynkowe nadzieje na obniżkę stóp o 50 pb w przyszłym tygodniu, nie będzie jednak oznaczał, że na pewno do niej dojdzie.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion