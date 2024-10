Słabe dane, słaby złoty

Polska waluta została przygnieciona przez gorsze dane makroekonomiczne. Słabo wypadło zatrudnienie i wynagrodzenia, kiepsko również produkcja przemysłowa. W tle dobrze ma się dolar, bo oddalają się obniżki stóp.

Spadek zarobków we wrześniu

Wczoraj poznaliśmy dane na temat wynagrodzeń. Z jednej strony płace nadal rosną o 10,3 proc. w ujęciu rocznym. Natomiast z drugiej strony rynek oczekiwał 11,1 proc. To właśnie dlatego średnia pensja wyniosła 8140,98 zł, co jest spadkiem o niemal 50 zł względem sierpnia. Warto zwrócić uwagę, że w skali roku zmniejsza się też zatrudnienie. Na razie o 0,5 proc., ale jest to wartość, która budzi niepokój. Są to dane dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. W rezultacie nie musi to być reprezentatywne dla całego rynku, aczkolwiek dotyczy dużej jego części.

Reszta danych z Polski

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy również odczyty na temat produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej. Przemysłowa spada o 0,3 proc. i jest to wynik gorszy od oczekiwań, mówiących o zwiększeniu o 0,2 proc. Co prawda w ujęciu miesięcznym widoczny jest wzrost, jednak niewiele to daje. W budowlano-montażowej spadek wynosi 9 proc. w skali rocznej. Trzeba jednak pamiętać, że jeszcze rok temu rynek był rozgrzany przez programy rządowe. Nie jest to zatem wynik, którego należy się obawiać. Tym bardziej że analitycy spodziewali się większego obniżenia. Złoty reagował na te dane jednak lekką przeceną i kurs euro po publikacji podskoczył o około 1 grosz.

Dolar znów zyskuje

Wczorajszy wieczór szedł pod dyktando zmian oczekiwań za oceanem. Wystąpienia członków FED spowodowały, że rynek znów zaczyna wierzyć w spowolnienie cyklu redukcji stóp procentowych. Jest już jedna trzecia szans, że do końca roku zobaczymy tylko jedno cięcie. Jeszcze miesiąc temu wyraźnie dominował scenariusz na co najmniej trzy obniżki o 0,25 proc. W rezultacie tych zmian inwestorzy jeszcze przychylniej spojrzeli na dolara, który znów miał dobry dzień względem euro.

W kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

