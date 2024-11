Trwa odliczanie do cięć stóp procentowych

Prawdopodobieństwo cięć stóp procentowych jeszcze w 2024 roku można ocenić na co najwyżej 10-20 proc. – sugerują aktualne notowania kontraktów terminowych. Im jednak dalej zapuszczamy się w 2025 rok, tym prawdopodobieństwo to wyraźnie rośnie. Jeśli wierzyć w scenariusze kreślone przez bankowych ekonomistów i rynkowych graczy, to do końca przyszłego roku raty złotowych kredytów mieszkaniowych mogą spaść o 8-10 proc.

Ostatnie wypowiedzi członków RPP dają nadzieję na to, że gdy tylko większość tego gremium będzie miała pewność, że inflacja osiągnęła szczyt, to zdecydują oni o cięciu stóp procentowych. Formułowane dziś prognozy sugerują, że stać się to może najwcześniej w marcu lub kwietniu 2025 roku. Marzec jest też o tyle wdzięcznym momentem na podjęcie takiej decyzji, że wtedy też analitycy NBP przygotowują świeżą projekcję inflacji i PKB. Dla członków RPP jest to bardzo ważny dokument wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji o poziomie stóp procentowych.

Cały czas poruszamy się jednak w obszarze prognoz i spekulacji. Dopiero czas pokaże na ile są one trafne. Zanim więc zaczniemy się cieszyć z luzowania polityki monetarnej, to większość członków RPP musi dojść do przekonania, że faktycznie inflacja jest pod kontrolą i zmierza w kierunku celu inflacyjnego (2,5 proc.). W tym kontekście często pojawiającym się znakiem zapytania jest na przykład to w jakim stopniu rząd zdecyduje się na zamrożenie cen energii, ale też to jak duży wpływ na inflację będzie miał planowany wysoki deficyt budżetowy. Ostatnie dane GUS tonują za to obawy o to, że na drodze do pokonania inflacji stanie dynamiczny wzrost wynagrodzeń. Bez wątpienia jednak członkowie RPP będą przyglądać się też bacznie danym napływającym z rynku pracy.

Banki spodziewają się cięć o 75-125 punktów

Aktualne prognozy publikowane przez banki komercyjne sugerują, że w 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej wróci na ścieżkę obniżek stóp procentowych. Łączny spadek kosztu pieniądza prognozowany jest przeważnie na od 75 do 125 punktów bazowych. Sugeruje to łącznie od 3 do 5 decyzji o cięciu stóp procentowych – każda po 25 punktów. Pierwsza decyzja o obniżeniu kosztu pieniądza w Polsce spodziewana jest najwcześniej w marcu lub kwietniu.

Rynek spodziewa się nawet pięciu decyzji o cięciu stóp

Optymizm graczy rynkowych jest w tym przypadku trochę większy. Najwięksi optymiści wydają się nawet nie wykluczać cięć stóp w bieżącym roku. Choć trzeba mieć świadomość, że prawdopodobieństwo takiego ruchu jest bardzo małe. Rynek nieśmiało sugeruje jednak, że nie wyklucza zupełnie nawet takiego rozwoju wypadków. Co więcej, im głębiej zapuszczamy się w przewidywania na 2025 rok, tym większe luzowanie polityki pieniężnej wyłania się z notowań kontraktów terminowych na stopę procentową. 5 listopada kontrakty FRA sugerowały, że w 2025 roku podstawowa stopa procentowa może zostać obniżona o około 1,25 pkt. proc.

Tańsze kredyty oznaczają gorzej oprocentowane lokaty

Z punktu widzenia posiadaczy 25-letnich złotowych kredytów ze zmiennym oprocentowaniem oznaczać to może spadek miesięcznej raty o około 10 proc. Jeśli jednak rację ma większość bankowych ekonomistów, to RPP obetnie stopy o 100 punktów bazowych, co skutkować może spadkiem raty o 8-9 proc. Tańsze kredyty oznaczać mogą ponadto łatwiejszy dostęp do tego rodzaju finansowania. Im bowiem raty są niższe, tym więcej osób powinno mieć zdolność kredytową.

To co cieszyć może obecnych i przyszłych kredytobiorców niepokoić może oszczędzających. O względy tych banki ostatnio podjęły bardziej aktywną walkę, ale głównie za pomocą promocyjnych depozytów na krótkie okresy. Jest to w pełni uzasadnione, bo jeśli banki też spodziewają się cięć stóp, to nie chcą dziś oferować solidnego oprocentowania na dłużej.

Stopy miały spadać już w 2024 roku

Przy tym oczywiście musimy wziąć poprawkę na fakt, że mowa jest tu o rynkowych notowaniach i prognozach. Te stać się mogą naszą rzeczywistością, o ile na rynku finansowym, w gospodarce albo geopolityce nie nastąpi zwrot, który zmieni przewidywania dotyczące dalszego rozwoju sytuacji ekonomicznej. Warto w tym miejscu przypomnieć nie tak wcale odległą historię. Niecały rok temu oczekiwania na cięcia stóp procentowych też były bardzo wyraźne, a kolejne miesiące brutalnie odsuwały perspektywę luzowania polityki monetarnej na rok 2025. Dlatego postępując roztropnie warto zawsze przygotowywać domowe budżety również na realizację mniej optymistycznych scenariuszy.

Bartosz Turek, główny analityk HREIT

