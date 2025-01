Trump stawia na AI

Kalendarz makroekonomiczny jest dziś znowu niemal pusty, rynek będzie poruszał się pod dyktando planów i faktycznych działań podejmowanych przez nową amerykańską administrację.

Rynki europejskie rozpoczynały wtorkową sesję na minusach, ale większości z nich udało się w trakcie dnia wypracować wzrosty. Spośród głównych indeksów na minusie zamykały się FTSE MiB (-0,23 proc.) i IBEX (-0,14 proc.), najsilniejszy CAC40 zyskiwał 0,48 proc.. Korygujący się w pierwszej połowie dnia kurs EURUSD powrócił przed jego końcem do poziomów powyżej 1,04 nawet pomimo faktu, że rentowności amerykańskich 2-letnich obligacji skarbowych, które wynosiły rano 4,23 proc., powróciły do poziomu 4,30 proc.

WIG20 wzrósł we wtorek o 0,35 proc., ale mWIG40 spadł o 0,18 proc., a sWIG80 o 0,02 proc.. Do lepszego zachowania dużych spółek ponownie przyczynił się CD Projekt (+2,81 proc.), od którego większą dodatnią kontrybucję do indeksu wniosło tylko PKO (+1,27 proc.). W drugim szeregu brakowało zdecydowanego lidera, w dodatku słabo zachowywały się Benefit (-2,96 proc.) i Żabka (-1,46 proc.).

S&P500 wzrosło wczoraj o 0,88 proc., a NASDAQ o 0,64 proc.. O 7,17 proc. drożało Oracle, wzrosty miały bardzo szeroki charakter – spośród sektorów głównego indeksu spadała wyłącznie energetyka (-0,64 proc.), przeszło dwuprocentowe zwyżki notował przemysł, o 1,65 proc. rósł sektor medyczny.

W godzinach porannych w Azji półtoraprocentowe wzrosty notuje Nikkei, ale spadki o podobnej skali mają miejsce w Hong Kongu po zapowiedziach Donalda Trumpa, że od pierwszego lutego wprowadzi 10 proc. cła na wszystkie chińskie towary. Kontrakty futures na amerykańskie i europejskie indeksy jednak dość wyraźnie rosną, otwarcie w Polsce i na kontynencie powinno być dodatnie.

Rynek skupia się na fakcie, że w poniedziałek nowy prezydent odwołał zarządzenie poprzednika, które regulowało zasady bezpieczeństwa i transparentności w pracach nad sztuczną inteligencją, a we wtorek ogłosił joint venture Oracle (powód wczorajszych wzrostów spółki), OpenAI i Softbanku (rosnącego w Tokio o 11 proc.), które ma „natychmiast” przeznaczyć 100 mld USD na infrastrukturę AI. Kalendarz makroekonomiczny jest dziś znowu niemal pusty, rynek będzie poruszał się pod dyktando planów i faktycznych działań podejmowanych przez nową amerykańską administrację.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

