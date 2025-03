Nastroje za oceanem słabną

Zmiana władzy w USA miała duży wpływ na rynki. Z jednak czasem pojawia się coraz więcej wątpliwości. Tempo wzrostu cen w Wielkiej Brytanii spowalnia, a na Węgrzech znowu zapowiada się na majstrowanie przy cenach.

Gdzie optymizm w USA?

Wczoraj poznaliśmy dane z USA. Główną niespodzianką był indeks zaufania konsumentów – Conference Board. Rynek oczekiwał 94 pkt, a faktyczny odczyt wyniósł jednak 92,9 pkt. Był to tym samym najniższy wynik od czasów pandemicznych. Z drugiej strony sam moment wyboru Donalda Trumpa na prezydenta był jednym z najwyższych poziomów w tym okresie. Wygląda na to, że po pierwszej fali entuzjazmu optymizm za oceanem spada. Na rynku walutowym nie widać jednak negatywnego wpływu tych danych. Co więcej, dolar się nawet wczoraj umacniał. Należy jednak pamiętać, że ta waluta od początku roku mimo tych umocnień nadal ma ponad 4 proc. straty względem euro.

Inflacja na Wyspach

Dziś rano poznaliśmy dane na temat wzrostu cen w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z oczekiwaniami jest to spadek. Dobrą wiadomością dla portfeli Brytyjczyków jest to, że zarówno w przypadku inflacji konsumenckiej, jak i bazowej jest to spadek o 0,1 proc. większy, niż oczekiwano. W rezultacie konsumencka w lutym wynosiła 2,8 proc. rocznie, a z kolei bazowa 3,5 proc. Funt przyjął te dane jednak dość spokojnie. Nie powinny one wpływać na dotychczasowy trend zmiany stóp procentowych w Wielkiej Brytanii.

Węgrzy nie zmieniają stóp procentowych

Na Węgrzech trwa w tej chwili nawrót inflacji. Często zdarza się tak, że po początkowych sukcesach w walce jest odbicie. Problem w tym, że Węgrom udało się w najlepszym dla konsumentów momencie ograniczyć wzrost cen do poziomu 3 proc. rocznie. Obecnie jest to jednak już 5,6 proc. w skali roku. W wyniku tych problemów od mniej więcej połowy roku bank centralny Węgier wstrzymał cykl obniżek stóp procentowych. Warto zwrócić uwagę, że Węgry niestety w wielu miejscach cofnęły się w swojej polityce o kilkadziesiąt lat. Wiadomością ostatnich dni jest bowiem próba ustalenia cen administracyjnych niektórych produktów. Krytycy uważają, że manewr ten będzie w długim momencie horyzoncie nieskuteczny. Im bardziej realne ceny będą się oddalać od administracyjnych, tym trudniej będzie je potem znów uwolnić. Trzeba pamiętać, że inflacja obniżona w oparciu o manipulacje przy cenach nie jest racjonalnym powodem do obniżek stóp procentowych. Chyba, że chcemy pogłębić problemy – wtedy jest.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

13:30 – USA – zamówienia na dobra,

14:30 – Czechy – decyzja w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

