DeepSeek tematem weekendu na rynkach

Czeka nas niezwykle interesująca sesja, a chociaż w Polsce i Europie rozpocznie się ona niemal na pewno od spadków, można zakładać, że krajowy rynek przejdzie przez turbulencje względnie suchą nogą.

Piątkowa sesja nie okazała się zbyt interesująca, przynosząc konsolidację na zakończenie rewelacyjnego dla akcji i innych ryzykownych aktywów tygodnia. Rynki europejskie wymazały w większości wzrosty z otwarcia, szczególnie słabo zachowywało się FTSE100, które spadło o 0,73 proc. pod ciężarem spadków m.in. Shella (-2,35 proc.) i Tesco (-1,80 proc.). Gdzie indziej przeceny były marginalne, we Frankfurcie, Madrycie i na Euronext nie wychodząc poza drugie miejsce po przecinku. Na plusie zamknęły się CAC40 (+0,44 proc.) i FTSE MiB (+0,24 proc.). Kurs EURUSD naruszył w ciągu dnia 1,05 po solidnych PMI z Europy, w szczególności z Niemiec, gdzie w przemyśle nastąpił wzrost z 42,5 pkt. w grudniu do 44,1 pkt. w styczniu, a w usługach z 51,2 pkt. do 52,5 pkt. (w obu przypadkach wskaźniki były wyraźnie lepsze od oczekiwań). W USA wprawdzie przemysłowy PMI wzrósł z 49,4 pkt. do 50,1 pkt., ale w usługach nieoczekiwanie spadł z 56,8 pkt. do 52,8 pkt. Pierwszy atak euro na poziomy z połowy grudnia okazał się nieudany, dziś rano kurs oscyluje wokół 1,0460. Nowych szczytów nie zdołało wyznaczyć także złoto, które w trakcie sesji kosztowało nawet 2785 $/ou., tylko 5$ mniej niż w październiku.

Świetny dzień ma za sobą Warszawa, WIG20 wzrósł o 0,66 proc., mWIG40 0,81 proc., a sWIG80 1,01 proc.. Niemal ośmioprocentowa zwyżka WIG w styczniu plasuje polskie akcje wysoko na liście najlepszych tegorocznych inwestycji. W piątek wraz z innymi spółkami surowcowymi na świecie silnie drożał KGHM (+3,37 proc.), pozytywnie wyglądały banki, 2,95 proc. zyskiwał Budimex, 1,63 proc. LPP, 1,51 proc. Allegro. Tylko cztery spółki głównego indeksu zamykały się na minusie. mWIG40 w górę prowadziły przede wszystkim Asseco (+3,28 proc.), InterCars 9+2,52 proc.) i Millenium (+1,90 proc.).

S&P500 spadło w piątek o 0,29 proc., a NASDAQ o 0,50 proc.. Na poziomie sektorów najgorzej wyglądały technologia (-1,09 proc.) i energetyka (-0,98 proc.), na plusie dzień kończyły tylko spółki konsumenckie, ochrona zdrowia i sektor finansowy. 3,12 proc. traciła nVIDIA. Sektor technologiczny zelektryzował nowy model AI chińskiego DeepSeek, który, jak się wydaje, może śmiało rywalizować z o1 od OpenAI, a w dodatku jest niemal bezpłatny. Szokiem są abstrakcyjnie małe w porównaniu do poniesionych przez spółki amerykańskie koszty jego wytrenowania (mówi się o 5 mln dolarów) i fakt, że najwyraźniej najbardziej nowoczesne chipy nie są niezbędne, by rzucić wyzwanie gigantom technologii.

Piątkowa sesja w USA może być zaledwie preludium do większego dostosowania na rynkach – sukces DeepSeek stanowi w poniedziałek silny bodziec dla akcji chińskich, Hang Seng rośnie pomimo koszmarnie słabych danych PMI z Chin – wskaźnik dla przemysłu spadł z 50,1 pkt. do 49,1 pkt, dla usług z 52,2 pkt. do 50,2 pkt. Pod presją znajdują się wszystkie azjatyckie firmy powiązane z rozwojem AI w USA, głównie japońskie, o 0,9 proc. spada Nikkei. Kontrakty futures na S&P500 tracą 1,4 proc., na NASDAQ 2,4 proc.. O 5,3 proc. przecenia się bitcoin, główne altcoiny tracą 6-9 proc.. Czeka nas niezwykle interesująca sesja, a chociaż w Polsce i Europie rozpocznie się ona niemal na pewno od spadków, można zakładać, że krajowy rynek przejdzie przez turbulencje względnie suchą nogą, o ile nie okaże się, że obserwujemy początek większej globalnej korekty.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje