Presja podaży nie odpuszcza, inwestorzy czekają na PCE

Nastroje na europejskich parkietach podczas czwartkowej sesji były jednoznacznie negatywne – traciły wszystkie główne indeksy. Najmocniej osłabił się szwajcarski SMI, który w trakcie sesji spadł o 0,86 proc. Najsłabszymi sektorami w Zurychu okazały się finanse i przemysł. Po próbie odbicia w drugiej części sesji pod kreską zamknął się również niemiecki DAX, tracąc 0,61 proc.. W Niemczech wyróżniał się sektor energetyczny – E.ON zyskał 1,43 proc. – natomiast słabo wypadł sektor ochrony zdrowia, gdzie Siemens Healthineers stracił 3,45 proc.. Paneuropejski indeks STOXX 600 osłabił się o 0,66 proc.. Lepsze nastroje w końcowych godzinach sesji widoczne były w Paryżu, choć paryski CAC 40 również zakończył dzień pod kreską, tracąc 0,41 proc.. Podobne nastroje panowały we Włoszech – FTSE MIB spadł o 0,43 proc.. W Londynie szczególnie dobrze radziły sobie sektory związane z surowcami i budownictwem, jednak końcowo główny indeks również znalazł się pod kreską, tracąc 0,39 proc.. Spadki obserwowaliśmy także w Hiszpanii, gdzie IBEX 35 osłabił się o 0,27 proc.

W Warszawie dominowała czerwień – traciły wszystkie główne indeksy. Po przeważającej podaży w pierwszych minutach notowań najmocniej osłabił się WIG20, spadając o 1,10 proc. Wyraźnie zyskało Pepco (+13,77 proc.) w wyniku publikacji bardzo pozytywnego raportu o wzroście przychodów. Największy spadek zanotowało PZU, które straciło 4,35 proc.. Po silnej wyprzedaży na otwarciu osłabił się także indeks szerokiego rynku WIG, tracąc 0,90 proc.. Spadkom nie oparł się również mWIG40 (-0,48 proc.) – najsilniej zyskiwały Grupa Azoty (+4,15 proc.), Text (+2,74 proc.) oraz Tauron (+1,98 proc.). Wyprzedaż dotknęła także najmniejszych spółek – sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,30 proc.

Spadki obserwowaliśmy także za oceanem, gdzie traciły najważniejsze amerykańskie indeksy. W tym samym stopniu osłabiły się indeks szerokiego rynku S&P 500 oraz technologiczny Nasdaq, oba spadając o 0,50 proc.. Wzrosty odnotowano w sektorach nieruchomości, użyteczności publicznej oraz ochrony zdrowia. Silnie zyskiwały Intel (+8,81 proc.) oraz Synopsys (+4,08 proc.). Pod kreską zamknęły się również Russell 2000 (-0,98 proc.) oraz Dow Jones (-0,38 proc.). Wczoraj w Stanach Zjednoczonych opublikowano dwa istotne odczyty makroekonomiczne – zamówienia na dobra trwałego użytku oraz liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W pierwszym przypadku zanotowano wzrost o 2,9 proc. miesiąc do miesiąca, co znacząco przebiło oczekiwania rynkowe. Taki wynik sugeruje możliwe odbicie w amerykańskim przemyśle po trudniejszych miesiącach – dla porównania, odczyt za lipiec wyniósł -2,7 proc.. Drugi odczyt, dotyczący liczby wniosków o zasiłek, również pozytywnie zaskoczył – wartość na poziomie 218 tys. nowych wniosków była wyraźnie niższa od oczekiwań, które wynosiły 235 tys. Publikacja tych danych przyczyniła się do poprawy nastrojów, mimo wcześniejszych negatywnych sygnałów.

W godzinach porannych negatywne nastroje przeważają na rynkach azjatyckich. Najmocniej traci południowokoreański KOSPI – podczas sesji charakteryzującej się utrzymującym trendem spadkowym indeks osłabił się o niemal 3 proc. Wyprzedaż widoczna jest także w Hongkongu, gdzie na półtorej godziny przed rozpoczęciem notowań w Europie Hang Seng traci 0,54 proc. Od spadków nie uchroniły się również Indie: Sensex spada o 0,39 proc., a NIFTY 50 o 0,37 proc.. Negatywny sentyment panuje także w Japonii, gdzie Nikkei 225 traci już 0,62 proc.. Dziś w dalszej części dnia poznamy ważną publikację danych PCE Price Index, w tym inflacji bazowej (z wyłączeniem cen żywności i energii) oraz ogólnego wskaźnika PCE. Rynek prognozuje wzrost na poziomie +0,2 proc. miesiąc do miesiąca oraz 3,0 proc. rok do roku. Dane zostaną opublikowane o godzinie 14:30 czasu polskiego. Kontrakty futures na amerykańskie i europejskie indeksy nie sugerują obecnie wyraźnego kierunku otwarcia rynku.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

