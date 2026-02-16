Inflacja coraz niżej

Amerykanie świętują dziś Dzień Prezydenta, co oznacza dzień wolny od handlu w USA. Biorąc powyższe pod uwagę, spodziewamy się dziś spokojnej sesji w Europie i na GPW, bez wyraźnych rozstrzygnięć.

Piątkowa sesja zakończyła się spadkiem głównych indeksów na GPW. Kolejna fala wzrostu awersji do ryzyka rozlała się na Europę, w tym także na polski rynek akcji, gdzie WIG20 stracił 1,70 proc., mWIG40 1,45 proc., a sWIG80 0,36 proc. W pozostałej części Starego Kontynentu również dominował kolor czerwony, choć nie brakowało indeksów, którym ostatecznie udało się wyjść powyżej kreski. Takim indeksem był m.in. niemiecki DAX, który skorzystał z chwilowej poprawy nastrojów po publikacji danych inflacyjnych zza oceanu i zakończył dzień zwyżką o 0,25 proc..

Ważnym punktem dnia na krajowym podwórku była publikacja styczniowych danych o inflacji. W poprzednim miesiącu inflacja CPI obniżyła się do 2,2 proc. r/r z 2,4 proc. r/r w grudniu. Odczyt ten okazał się ostatecznie wyższy od konsensusu, który zakładał spadek wskaźnika poniżej 2 proc. r/r. Źródłem zaskoczenia były ceny żywności oraz nośników energii. Ponadto w tym miesiącu zadanie ekonomistów prognozujących inflację było dodatkowo utrudnione ze względu na zmiany w klasyfikacji towarów i usług.

Wyższy od oczekiwań odczyt nie zatrzymał jednak spadku rentowności polskich obligacji skarbowych, który w ostatnim czasie wyraźnie przyspieszył. W czwartek rentowność polskiej 10-latki po raz pierwszy od dłuższego czasu przebiła psychologiczny poziom 5 proc., by w piątek zakończyć notowania na poziomie 4,96 proc. Naszym zdaniem styczniowy odczyt inflacyjny nie zmienia niczego w kontekście marcowego posiedzenia RPP, na którym najpewniej zostanie podjęta decyzja o obniżce stóp procentowych. W 2026 roku widzimy przestrzeń do spadku rentowności polskich obligacji 5-letnich w okolice 4,00 proc., a 10-letnich w okolice 4,50 proc..

Tymczasem na Wall Street, po trudnym czwartku, obóz byków nie zdołał wyprowadzić skutecznej kontry. W konsekwencji główne indeksy za oceanem zakończyły dzień blisko poziomów neutralnych: S&P 500 zyskał 0,05 proc., Nasdaq 0,18 proc., a Dow Jones Industrial Average 0,10 proc. W USA również w centrum uwagi znalazł się styczniowy odczyt inflacyjny, który zaskoczył pozytywnie – inflacja CPI obniżyła się do 2,4 proc. r/r, potwierdzając wygasający efekt wprowadzonych w ubiegłym roku ceł. Odczyt ten umocnił wyceny rynkowe wskazujące na dwie obniżki stóp Fed w tym roku. Naszym zdaniem skala cięć będzie większa i wyniesie co najmniej trzy ruchy. Warto zwrócić uwagę na rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich, która w ostatnich dwóch tygodniach spadła o 25 pb i ponownie zbliżyła się do poziomu 4,00 proc.

W momencie pisania komentarza nastroje na giełdach azjatyckich pozostają umiarkowanie pozytywne. Hang Seng zyskuje ok. 0,5 proc., a japoński Nikkei oraz indyjski Sensex ok. 0,1 proc.. Z uwagi na rozpoczynające się obchody chińskiego Nowego Roku w najbliższych dniach inwestorzy z Państwa Środka udadzą się na przerwę. Warto również zauważyć, że Amerykanie świętują dziś Dzień Prezydenta, co oznacza dzień wolny od handlu w USA. Biorąc powyższe pod uwagę, spodziewamy się dziś spokojnej sesji w Europie i na GPW, bez wyraźnych rozstrzygnięć.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje