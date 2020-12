Sielska atmosfera wszędzie poza Azją

Okres świąteczny, tradycyjnie związany z niewielką zmiennością na głównych rynkach, tym razem był wyjątkowo ciekawy z uwagi na dwie nierozstrzygnięte kwestie – amerykański stymulus fiskalny, nad którym znak zapytania zawiesił tymczasowo Donald Trump oraz brytyjsko-unijne negocjacje handlowe.

Jeszcze pod choinkę otrzymaliśmy informację, że Wiela Brytyjska zdecydowała się na ustępstwa w kwestii połowów, co w konsekwencji doprowadziło do historycznego porozumienia. Notowania GBPUSD powróciły pod opór 1,36 i z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że po poprzednich nieudanych próbach w 2019 r. oraz 2020 r. tym razem zostanie on wybity, otwierając funtowi drogę do powrotu do poziomów z pierwszej połowy 2018 r. (okolice 1,40).

W końcówce roku możemy widzieć generalną presję na amerykańskiej walucie. Po tym, jak prezydent Trump podpisał w weekend z oporami ustawę fiskalną, w krótkim terminie nie do końca widać zagrożenia dla pozytywnych nastrojów, tradycyjnie wspierających resztę koszyka. Przy wciąż niższej płynności rynki zazwyczaj dryfują w ustalonym wcześniej kierunku, okres poświąteczny jest też zazwyczaj pozytywny dla notowań złota.

Notowania kontraktów futures wskazują, że w Europie możemy zobaczyć silne wzrosty, na generalnie pozytywnej sesji w Azji cieniem kładzie się narastający konflikt między chińskim rządem a imperium Jacka Ma. Ludowy Bank Chin poinformował, że niedopuszczony wcześniej do obrotu gigant płatności, Ant Group, będzie skłaniany do powrotu do swojej roli jako instytucji płatniczej i zaniechania rozwoju w najbardziej obiecujących segmentach (consumer finance). Informacja to kolejny poważny cios w grupę Alibaba, której już wcześniej grożono m.in. postępowaniami antymonopolistycznymi. Jeżeli sytuacja szybko nie ulegnie deeskalacji, zapewne poprzez posypanie przez właściciela głowy popiołem po jesiennych deklaracjach, które zapoczątkowały całą sprawę, stanie się dość wyraźnym ryzykiem na 1Q2020 dla rynków azjatyckich. Alibaba, która już wymazała całe tegoroczne wzrosty, z udziałem w wysokości 7,78% jest najważniejszym komponentem indeksu MSCI Asia ex. Japan.

W kontekście dzisiejszego zachowania GPW warto pamiętać, że 28 grudnia jest ostatnim dzień, by przeprowadzać optymalizację podatku od zysków kapitałowych, co może skutkować podażą na spółkach, które umożliwiają zaksięgowanie strat.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion