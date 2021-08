Rynek pracy w USA wciąż zawodzi

Notowania kontraktów futures wskazywały, że rynki europejskie były w środę rano właściwie „skazane” na wzrosty i rzeczywiście większość z nich otworzyła się na dość wyraźnych plusach

W ciągu dnia lekką przewagę miała podaż, ale lokalne dołki zostały utworzone zazwyczaj niedługo po amerykańskich danych z rynku pracy. Raport ADP pokazał, że wzrost zatrudnienia w amerykańskim sektorze prywatnym był prawdopodobnie znacznie niższy od oczekiwań i wyniósł zaledwie 330 tys. (konsensus: 695 tys.). Właściwie tylko w ochronie zdrowia (+55 tys.), administracji (+32 tys.) oraz tradycyjnie najsilniejszym sektorze turystyczno/hotelowym (+139 tys.) odnotowano poważne wzrosty, szczególnie niskie wydają się liczby z przemysłu, gdzie stworzono zaledwie 12 tys. nowych miejsc pracy. Kolejny niski odczyt, jeżeli zostanie potwierdzony przez piątkowe oficjalne dane, z pewnością umocni niewiarę rynku w szybką redukcję QE. Wczoraj przejściowo wywołał on silne osłabienie dolara, kurs EURUSD przetestował okolice 1,19, ale bardzo szybko zszedł do poziomów nawet poniżej porannych po tym jak wiceprezes Fed, R. Clarida, zbagatelizował potencjalny wpływ wariantu delta na amerykańską gospodarkę i potwierdził plan ogłoszenia taperingu w bliskiej przyszłości. Zmienność na rynku akcji pozostawała ograniczona, główne indeksy w Europie rosły od 0,23% (IBEX) do 0,88% (DAX). W Warszawie WIG20 zyskał 0,64%, mWIG40 0,32%, dokładnie tyle samo co sWIG80. Najwyższą kontrybucję po wynikach Pekao do WIG20 wnosił właśnie ten bank (+4,1%) oraz PZU (+2,6%), najsilniej rósł Mercator (+5,82%). Gwiazdą wśród średnich spółek był Mabion (+14,47%) po umowie Novavaxu z KE na dostawę 200 mln dawek szczepionki amerykańskiej firmy. Błyszczał też Amrest (+8,88%) po informacjach o wzroście przychodów w 2Q2021 o 70,7% r/r.

Pomimo bardzo wysokiego odczytu wskaźnika ISM dla sektora usługowego (64,1 pkt. vs. konsensus 60,1 pkt.) mieszanka obaw o słabość rynku pracy z „jastrzębim” nastawieniem przedstawiciela Fedu popsuła przynajmniej chwilowo nastroje. S&P500 spadło o 0,46%, ale o 0,13% wzrósł NASDAQ. Wraz z taniejącą ropą pod presją znajdowała się energetyka, Chevron i Exxon obok Raytheonu zamykały tabelę DJIA.

Sesja w Azji ma mieszany przebieg, ponownie negatywnie wyróżnia się Hang Seng. Chińskie władze podjęły decyzję o zawieszeniu lotniczych oraz kolejowych połączeń do Wuhan, po tym jak COVID powrócił do miasta, w którym „wszystko się zaczęło”. Ich polityka w ostatnich dniach zaczyna przyciągać coraz większą uwagę i w szybkim tempie może stać się problemem dla rynku. Dzień zapewne rozpocznie się dzisiaj neutralnie, sezon wynikowy w Europie znajduje się w kulminacyjnej fazie, więc można ponownie spodziewać się dość zróżnicowanego zachowania indeksów. U nas raport pokazało Allegro, raportujące wzrost zysku netto o 60% r/r. Zarówno EBITDA, jak i przychody były nieco lepsze od prognoz, spółka podtrzymała też forward guidance na resztę roku.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion