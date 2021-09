Branża budowlana z najlepszymi nastrojami od początku pandemii

Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 52,9 pkt. To najwyższy wynik od początku pandemii, podał Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). Na odczyt największy wpływ miały bardzo dobre prognozy dotyczące sprzedaży - połowa przedsiębiorstw budowlanych spodziewa się jej wzrostu. 30% firm budowlanych uważa, że dzięki epidemii koronawirusa branża rozwinie się, a 4% - że spowoduje upadki działalności. Dla 64% koronawirus jest neutralny

Z najnowszych danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że po trudnym pierwszym półroczu ubiegłego rok, w którym wszyscy mierzyliśmy się z pierwszymi skutkami pandemii koronawirusa, i drugim, który dawał nadzieje na odbicie branży, z każdym miesiącem tego roku sytuacja w budownictwie poprawiała się. Od stycznia do czerwca 2021 roku firmy leasingowe sfinansowały sprzęt budowlany o wartości prawie 2 mld zł, co oznacza ponad 37-proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Widzimy więc ruch w branży. Barometr EFL, który wybiega w przyszłość, jednoznacznie nie wskazuje na powrót koniunktury, ale pokazuje, że same firmy budowlane liczą na utrzymanie się dobrej sytuacji w drugiej części tego roku - powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.