Polski Ład, spółki Skarbu Państwa i rynek kapitałowy stymulatorami polskiej gospodarki

Pandemia COVID-19 przewartościowała i zmieniła oblicze gospodarek na świecie. Była niespotykanym do tej pory testem dla wielu firm i ludzi. Kryzys dobitnie wykazał również, że kapitał ma narodowość. Na szczęście polscy przedsiębiorcy stawili czoła tym nieoczekiwanym wyzwaniom. Wiele firm wyszło z tej opresji obronną ręką, a pandemiczną rzeczywistość biznesową wykorzystały jako okazję do dalszego rozwoju – ocenia na łamach rocznika „Polski Kompas 2021” Dominik Kaczmarski prezes Rady Giełdy, dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Krajowe inwestycje w 2020 r. zostały uratowane przez rekordowe nakłady spółek z udziałem Skarbu Państwa. W przyszłości rozwój ten wzmocnią również zaproponowane rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie. Przyjazny i sprawiedliwy system podatkowy to bardzo dobry kierunek zmian fiskalnych w Polsce. W Polskim Ładzie, obok najważniejszego elementu zmian podatkowych, czyli zmiany systemu podatkowego w kierunku sprawiedliwszej progresji, należy również zwrócić uwagę na wiele ulg i zachęt dla przedsiębiorców, w tym ulgę na IPO. To znaczące wsparcie dla ekspansji biznesu oraz rozwoju polskich firm, którego celem i zarazem efektem będzie rozwój rynku kapitałowego, a także zachęta do inwestycji

Przepisy podatkowe w Polskim Ładzie korzystne dla Polaków

Polski Ład zakłada wiele zmian w podatkach, w tym dla osób fizycznych. Według szacunków Ministerstwa Finansów na zmianach podatkowych Polskiego Ładu skorzysta niemal 18 mln Polaków, a dla ponad 23 mln zmiany te będą korzystne lub neutralne. Stworzenie sprawiedliwego systemu podatkowego zawiera m.in. historyczne podwyższenie kwoty wolnej od podatku i inne powiązane z nią rozwiązania czy zmiany w rozliczeniu składki zdrowotnej.

Bezprecedensowe podniesienie kwoty od podatku do wysokości 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł znacząco poprawi sytuację wielu podatników. 9 mln Polaków przestanie płacić PIT, natomiast podatek o stawce 32 proc. będzie płaciło o połowę mniej osób niż do tej pory. W ustawie zmieniającej system podatkowy w Polsce zaproponowano również korzystne rozwiązania finansowe dla rodzin. Wspólnie rozliczający się małżonkowie będą mogli skorzystać z 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Projekt zakłada ponadto nowe zasady opłacania składki zdrowotnej, dzięki czemu wyrównane zostanie położenie osób, które pracują na umowę o pracę, z tymi, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, zmniejszając tym samym pole do arbitrażu. Składka odprowadzana przez przedsiębiorców będzie liczona proporcjonalnie do dochodu i wyniesie 9 proc. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, tak samo jak osoby z umową o pracę, nie będą mogły odliczać składki zdrowotnej od podatku. Nadwyżka pieniędzy z tego tytułu trafi do NFZ i zostanie wykorzystana na poprawę służby zdrowia oraz przysłuży się walce z pandemią koronawirusa w Polsce.

Projekt ustawy reformującej system podatkowy poprawi sytuację osób, które uzyskują niższe dochody: tych najmniej zarabiających, rodzin z dziećmi czy emerytów. Polski Ład to historyczna obniżka podatków i historyczna podwyżka kwoty wolnej od podatku, dzięki czemu w portfelach Polaków pozostanie ok. 14 mld zł rocznie.

Ulga na IPO

W programie Polskiego Ładu znalazła się również specjalna ulga podatkowa, tzw. ulga na IPO, czyli na pierwszą ofertę publiczną. Zachęta ta pozytywnie wpłynie na ekspansję biznesu i rozwój polskich firm, a także wesprze długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym. Ponadto z perspektywy GPW rozwiązanie to jest bardzo korzystne, gdyż może zachęcić więcej spółek do debiutu na warszawskiej giełdzie, m.in. dzięki obniżeniu kosztów tego procesu. W ramach przyjętych założeń ulgi na IPO wprowadzone zostaną preferencje fiskalne zarówno dla podmiotów wchodzących na giełdę (emitentów), jak i inwestorów indywidualnych, którzy kupią akcje spółki w ramach IPO.

Z jednorazowej ulgi będą mogły skorzystać spółki akcyjne, które są polskimi rezydentami podatkowymi, nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz zamierzają wyemitować akcje w pierwszej ofercie publicznej. Emitent, który skorzysta z ulgi, może liczyć na następujące profity:

• uwzględnić w rachunku podatkowym 150 proc. wydatków, które bezpośrednio związane są z wejściem na giełdę, czyli przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe, a także opracowanie i publikacja ogłoszeń wymaganych przepisami prawa, w tym działania zmierzające do poszerzenia kręgu akcjonariuszy;

• odliczyć dodatkowe 50 proc. wydatków (jednak nie więcej niż 50 tys. zł bez VAT) wynikających z usług doradczych, prawnych i finansowych oraz tych bezpośrednio związanych z emisją akcji.

Ulga dla inwestora indywidualnego ma natomiast polegać na zwolnieniu go z obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem że zachowa je przez trzy lata. To równie ważna korzyść finansowa, ponieważ obecnie podatek od zysków kapitałowych wiąże się ze zryczałtowaną stawką, wynoszącą 19 proc. osiągniętego dochodu.

Rola spółek Skarbu Państwa i rynku kapitałowego

Jeśli dziś cieszymy się, że polska gospodarka przeszła przez COVID-owe tsunami relatywnie obronną ręką, to w dużym stopniu jest to zasługa rekordowych inwestycji spółek Skarbu Państwa. W pandemicznym roku, kiedy inwestycje przedsiębiorstw spadły aż o 13 proc., notowane na giełdzie spółki z domeny Skarbu Państwa inwestowały najwięcej w historii, notując wzrost rok do roku o ponad 19 proc. By efektywnie wesprzeć odbicie po kryzysie gospodarczym, jaki wywołała pandemia COVID-19, powinniśmy dodatkowo zachęcać do inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza kluczowych obszarów i wyzwań, takich jak transformacja energetyczna. Metodą finansowania wielkich rozwojowych zadań (przewidzianych również w Polskim Ładzie) mogłyby być obligacje rozwojowe z odpowiednimi preferencjami podatkowymi, zachęcającymi emitentów do nowych inwestycji. Obligacje rozwojowe stymulowałyby inwestycje przedsiębiorstw również dzięki rozwojowi rynku długu korporacyjnego w Polsce. W mojej ocenie nadszedł czas na wdrożenie tego instrumentu przewidzianego w rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, korzystnego dla całej gospodarki i polskiego państwa.

Dominik Kaczmarski prezes Rady Giełdy, dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych

