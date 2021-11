Sektor bankowy wspiera rozwój polskiej gospodarki i biznesu

Po kilkunastu miesiącach poważnych wyzwań dla gospodarki, stanowiących efekt pandemii COVID-19, potrzebne są działania, które będą wspierać rozwój i umożliwią polskiemu biznesowi powrót na ścieżkę mocnego wzrostu. W takich momentach instytucje finansowe pełnią funkcję partnera oraz operatora krajowych programów rozwojowych, np. w ramach realizacji Polskiego Ładu. Dodatkowo sektor bankowy może posłużyć jako wzór przeprowadzonej z sukcesem transformacji cyfrowej. Nowe technologie i innowacyjność odegrają bowiem kluczową rolę w osiągnięciu celów odbudowy oraz wzmocnienia wzrostu polskiej gospodarki i przedsiębiorstw – pisała w roczniku „Polski Kompas 2021” Iwona Duda, do 14 października 2021 r. prezes zarządu Alior Banku

Liderzy nowoczesnych zmian

Innowacje są istotnym czynnikiem napędzającym rozwój przedsiębiorstw, a w związku z tym inwestycje gospodarcze. Naturalne więc, że stanowią one jeden ze strategicznych celów i kierunków rozwoju państwa. Konkurencyjność gospodarki oraz biznesu w dużej mierze zależeć będzie właśnie od nakładów na inwestycje w badania i rozwój firm. Podczas kreowania tych zmian warto korzystać z najlepszych wzorców i sprawdzonych praktyk, którymi dysponuje sektor bankowy.

Bez wątpienia jest on jednym z liderów innowacyjności w Polsce. Pod względem rozwoju technologicznego oraz wykorzystania inteligentnych rozwiązań mocno i pozytywnie wyróżnia się na tle innych krajów europejskich. Ten postęp często stanowi inspirację dla innych branż, które największe zmiany mają jeszcze przed sobą.

Świat cyfrowy bardzo mocno przenika poszczególne obszary działalności bankowej. Nowoczesność instytucji finansowych nie ogranicza się jedynie do udostępniania kolejnych nowinek technologicznych, ale pozwala również wykorzystywać je do wspierania pozytywnych zmian społecznych. Dzięki temu możemy dziś towarzyszyć Polakom w życiu codziennym. I to nie tylko w sprawach związanych z zarządzaniem finansami. Instytucje finansowe kompleksowo odpowiadają na nowe oczekiwania klientów oraz zmieniające się trendy. Osiągają to przede wszystkim dzięki bogatej i rozbudowanej ofercie, daleko wykraczającej poza standardowe postrzeganie bankowości. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się usługi dodane (tzw. VAS). Są one wartościowe dla klientów, a jednocześnie poszerzają możliwości instytucji wynikające z bazowych funkcjonalności bankowych. W Alior Banku pracujemy nad ich dalszym rozwojem.

Rozwój bankowości poprzez technologie

W ostatnich latach polski sektor bankowy pozostaje jednym z najbardziej nowoczesnych i rozwiniętych w całej Europie. Polacy polubili cyfrowe kanały bankowości i coraz częściej nie wyobrażają sobie innego sposobu na zarządzanie finansami. Według danych za pierwszy kwartał 2021 r. banki mają łącznie 8,2 mln klientów określanych terminem „mobile only”. To osoby, które do bankowania wykorzystują wyłącznie telefony komórkowe. Dzięki nowym technologiom użytkownicy aplikacji mają do dyspozycji proste, funkcjonalne, wygodne rozwiązania oraz ułatwione i skrócone do minimum procesy.

Ostatnie miesiące pokazały, że szybki rozwój cyfryzacji sektora bankowego został dodatkowo przyspieszony przez pandemię COVID-19. Doprowadziło to do zmian oczekiwań klientów. Możliwość zdalnego organizowania spraw jeszcze zyskała na znaczeniu. Instytucje finansowe bardzo szybko odnalazły się w tej nowej rzeczywistości i potrafiły na nią odpowiedzieć. Mając na uwadze doświadczenia bankowe, możemy przyjąć, że właściwe wykorzystanie nowych technologii w innych sektorach biznesu może się stać motorem napędowym zmian rozwojowych i gospodarczych na kolejne lata.

Również w Alior Banku, który cyfrowość ma wpisaną w DNA, rok 2020 upłynął pod znakiem przyspieszenia digitalizacji i rozwoju kanałów cyfrowych. Praca nad rozwiązaniami ułatwiającymi zdalne bankowanie to priorytet, który w czasie pandemii stał się jeszcze większą koniecznością. Dla bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i pracowników zachęcaliśmy do korzystania z naszych usług bez wychodzenia z domu.

Partnerstwo w drodze do rozwoju

Inwestycje zwiększające konkurencyjność gospodarczą i przedsiębiorczość, zielona transformacja oraz przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, a także cyfryzacja administracji publicznej czy polepszenie standardów zdrowotnych – to tylko niektóre ze strategicznych obszarów, które w najbliższych latach będą rozwijane w naszym kraju. Będą one wprowadzane m.in. poprzez Polski Ład, którego główny cel to pobudzenie gospodarki, wsparcie potencjału rodzimego biznesu oraz dalsze inwestycje w rozwój.

W czasie realizacji tego programu instytucje finansowe powinny odgrywać ważną rolę, również w kontekście wspierania państwa w powrocie gospodarki na ścieżkę mocnego wzrostu. Partnerstwo to jest szczególnie ważne w obszarze współfinansowania – na rynkowych zasadach – inicjatyw służących wspieraniu celów Polskiego Ładu. Dzięki dobrej organizacji banki są w stanie przyczynić się do utrzymania płynności sektora przedsiębiorstw. Ta w długoterminowej perspektywie wesprze przeskok polskiej gospodarki do nowej i lepszej rzeczywistości.

Silne instytucje finansowe powinny aktywnie uczestniczyć w najważniejszych procesach gospodarczych i społecznych, wpływających na rozwój gospodarki oraz zwiększających komfort życia i poczucie bezpieczeństwa Polaków. Stąd decyzje banków komercyjnych o uczestnictwie m.in. w rządowym programie wsparcia przedsiębiorców, czyli Tarczach Finansowych PFR. Jako sektor wykazaliśmy, że jesteśmy w stanie skoordynować prace operacyjne i efektywnie zarządzać procesami związanymi z ich obsługą. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników sprawnie przeprowadziliśmy klientów przez ścieżkę wnioskowania o pomoc. Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że Alior Bank ma bardzo dobre doświadczenia w realizacji wsparcia firm środkami finansowymi z Tarcz. Nasi klienci właściwie je wykorzystali i pozostają w dobrej kondycji finansowej.

Nasza branża jest jednym z liderów „skoku cyfrowego”, rozwoju govtech i procesów digitalizacji. Wsparła cyfrowy dostęp do najważniejszych rządowych programów gospodarczych i społecznych. Z tych doświadczeń czerpać mogą również inne segmenty. Polski sektor bankowy nie tylko udowodnił swoją odporność na wyzwania w czasie pandemii COVID-19, lecz także w olbrzymim stopniu wsparł wysiłki państwa zmierzające do ograniczenia strat gospodarczych, jakimi mogła skutkować pandemia. Jest więc naturalnym, dojrzałym i odpowiedzialnym partnerem wspierającym rozwój polskiej gospodarki oraz biznesu

Iwona Duda prezes zarządu Alior Banku do 14 października 2021 r. 15 października br. została powołana na stanowisko prezesa PKO BP. Do czasu uzyskania zgody KNF od 23 października br. jest wiceprezesem zarządu PKO BP pełniącym funkcję prezesa zarządu banku.

Tekst Iwony Dudy został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku