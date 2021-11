BGK: Co piąta firma zrealizowała inwestycje w technologie 4.0

Niespełna co piąta firma (19%) zrealizowała inwestycje w technologie 4.0 w ciągu ostatnich trzech lat, wynika z badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców przemysłowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

W ciągu ostatnich trzech lat tylko niespełna co piąta firma (19 proc.) zrealizowała inwestycje w technologie 4.0, wśród których najpopularniejsze były: oprogramowanie automatyzujące wymianę informacji, chmura obliczeniowa czy systemy RFID - czytamy w komunikacie.

Wśród korzyści z wdrożenia technologii 4.0 najczęściej wskazywano: zwiększenie efektywności produkcji w firmie (76 proc.), pozyskanie nowych klientów na dotychczasowych rynkach (74 proc.), otwarcie się na nowe rynki zbytu (74 proc.) czy zwiększenie bezpieczeństwa pracy (73 proc.).

Nieco niższy odsetek przedsiębiorców (16 proc.) planuje inwestycje w rozwiązania 4.0 w przeciągu najbliższych trzech lat, m.in. w Internet Rzeczy.

Obszarem, w który firmy częściej i chętniej inwestują swoje środki w porównaniu do innych technologii, jest bezpieczeństwo cyfrowe. Grupa podmiotów, które już mają lub planują mieć zapewnione bezpieczeństwo dzięki nowoczesnym rozwiązaniom przemysłowym, przekracza 83%. Jednocześnie banki są bardziej skłonne przyznawać firmom finansowanie na ten właśnie cel, postrzegany jako mniej ryzykowny. Same przedsiębiorstwa są bardziej świadome istotności tego obszaru, niż ma to miejsce w przypadku automatyzacji czy cyfryzacji - czytamy dalej.