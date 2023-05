Obligacje BGK debiutują w Japonii

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemituje 24 maja obligacje o łącznej wartości 93 mld jenów z gwarancją Skarbu Państwa RP oraz Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej (JBIC)

Transakcja zasili Fundusz Pomocowy BGK przeznaczony na wsparcie Ukrainy. To pierwsza emisja prywatna BGK denominowana w jenach japońskich, podkreślono.

Jest to pierwsza emisja BGK, w której płatności z tytułu obligacji są gwarantowane jednocześnie przez dwie instytucje o wysokiej reputacji i wiarygodności kredytowej, tj. Skarb Państwa RP oraz Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej (JBIC). Gwarancja JBIC jest udzielana w ramach instrumentu ‘Gwarancji i nabycia w celu wzmocnienia rynku w Tokio’ (GATE). Wsparcie kredytowe JBIC emisji obligacji samurajskich BGK zapewni japońskim inwestorom szersze możliwości inwestycyjne. Zwiększy też dywersyfikację źródeł finansowania banku, a także zasili Fundusz Pomocowy BGK kwotą 93 mld jenów - czytamy w komunikacie.

Emisja zaplanowana jest na 24 maja 2023 roku. Współpraca BGK i JBIC opiera się na umowie zawartej w 2022 roku, podano także.

Cieszę się, że naszym partnerem w emisji pierwszych obligacji w Japonii jest JBIC. Transakcja umożliwia dostęp BGK do szerokiego grona inwestorów oraz potwierdza ugruntowaną pozycję banku na międzynarodowych rynkach finansowych. Ponadto otwiera przed nami japoński rynek i toruje drogę do rozszerzenia współpracy z JBIC w innych obszarach. Wierzymy, że emisja będzie dobrze przyjęta przez inwestorów i przyczyni się do znacznego zasilenia Funduszu Pomocy - powiedział pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada, cytowany w komunikacie.

Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Nomura Securities Co., Ltd. i Daiwa Securities Co. Ltd. oraz Mizuho Bank, Ltd.

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

ISBnews/KG