E-papierosy. Apel o podjęcie walki z szarą strefą

Ponad 40 małych i średnich polskich firm z branży e-papierosów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Obrony Praw Przedsiębiorców (STOPP), apeluje do wiceministra Jana Sarnowskiego o podjęcie walki z szarą strefą w obszarze handlu płynami do e-papierosów. Konsumenci z łatwością mogą bowiem kupować produkty nieobjęte akcyzą, wskutek czego poszkodowany jest nie tylko legalny polski biznes, lecz również budżet państwa, wskazuje STOPP.

„Na rynku każdego tygodnia pojawiają się nowe produkty bez akcyzy. […] Wiele firm jest na skraju możliwości przetrwania. Ci zaś, którzy nie odprowadzają do skarbu Państwa solidarnie z nami podatku akcyzowego od płynów beznikotynowych, rozwijają swoje firmy i czerpią z tego zyski” - napisało Stowarzyszenie.

Organizacja prosi też o pilne spotkanie z resortem finansów w celu rozwiązania tej sytuacji. Jej zdaniem, wynika ona z wadliwej definicji prawnej płynu do e-papierosów.

W liście skierowanym do wiceministra Jana Sarnowskiego (podsekretarza stanu Ministerstwa Finansów), Marii Rutki (dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego) oraz Edwarda Komorowskiego (dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej), STOPP opisuje kilkadziesiąt produktów, które przedstawiciele Stowarzyszenia nabyli bez żadnych przeszkód na popularnym portalu aukcyjnym za kwotę około 500 zł. Producenci tych produktów, omijając przepisy dotyczące akcyzy na płyny do e-papierosów, sprzedają je m.in. jako: aromaty spożywcze, półprodukty do kosmetyków, płyny do dezynfekcji, płyny do przygotowania ciast, lukrów i polew lub aromaty o uniwersalnym zastosowaniu.