Stawiamy na innowacyjne produkty specjalistyczne

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W naszych działaniach wiele uwagi kierujemy na wyzwania związane z polityką klimatyczną i ideą Europejskiego Zielonego Ładu – napisał Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Świadomie podążamy w tym kierunku i prowadzimy wiele projektów z zakresu ograniczenia emisyjności oraz energochłonności. Nasze działania kierujemy na ochronę zasobów naturalnych, m.in. dzięki efektywnemu zagospodarowaniu surowców czy też wprowadzaniu na rynek nowych katalizatorów zmniejszających ładunek gazów cieplarnianych do atmosfery. Opracowujemy nowe efektywne formuły nawozowe, przykładowo poprzez zastosowanie inhibitorów czy produktów organicznych na bazie odpadów. Dzięki temu nasze rozwiązania umożliwiają rolnikom osiąganie celów produkcyjnych w zgodzie z obowiązującymi regulacjami środowiskowymi.

W Grupie Azoty prowadzimy również analizy ekonomiczne i techniczne dotyczące produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co w dalszej perspektywie ograniczy ślad węglowy naszej produkcji oraz pozwoli produkować m.in. zielony wodór. Polska zajmuje trzecie miejsce wśród wytwórców wodoru w Unii Europejskiej. Jednak zasadnicza większość produkcji wykorzystywana jest przez producentów w produkcji własnej, a tylko niewielka część jest w obrocie. Należy podkreślić, że połowa wodoru produkowanego w Polsce powstaje właśnie w fabrykach Grupy Azoty. Intensywnie pracujemy nad tym, aby w naszym miksie było jak najwięcej zielonego wodoru. Dostrzegamy również potencjał transportu wodorowego.

Aby dynamicznie się rozwijać, chcemy wdrażać innowacyjne produkty specjalistyczne, minimalizujące lub eliminujące wpływ na środowisko. Dlatego ogromną wagę przywiązujemy zarówno do rozwoju własnego zaplecza R&D&I, jak i do ścisłej współpracy z zewnętrznymi instytutami oraz jednostkami badawczymi.

Ogólnoświatowa pandemia, z którą przyszło nam się mierzyć, jest przykładem na to, jak szybko i gwałtownie zmieniają się w dzisiejszych czasach warunki prowadzenia biznesu. W takich okolicznościach kluczowa jest umiejętność elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego. W przypadku Grupy Azoty strategiczna dywersyfikacja biznesu pozwoliła nam już niejednokrotnie oprzeć się niekorzystnym czynnikom. Kontynuujemy nasze działania w tym kierunku, czego dowodem jest chociażby nasza flagowa inwestycja – Polimery Police, realizowana przez spółkę celową Grupę Azoty Polyolefins. To jedna z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym.

Umożliwi ona dywersyfikację działalności Grupy Azoty, ale także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych; nasz kraj dołączy do czołówki, jeśli chodzi o produkcję polipropylenu w Europie i będzie największym wytwórcą w regionie CEE.

Wybuch pandemii zwiększył zapotrzebowanie na jednorazowe, medyczne wyroby z tworzyw sztucznych, w szczególności na maseczki, przyłbice, rękawiczki i kombinezony ochronne, a także na opakowania towarów sprzedawanych on-line czy pojemniki i worki do transportowania, przechowywania odpadów medycznych, żywności i posiłków. Producentom i przetwórcom polimerów ułatwiło to przejście przez okres zawirowań rynkowych związanych z kolejnymi falami pandemii. Polipropylen dzięki swoim właściwościom wpisuje się w założenia gospodarki cyrkularnej. Jest tworzywem poddającym się recyklingowi. Według danych Eurostatu krajowa produkcja polipropylenu nie zaspokaja w pełni zapotrzebowania rynku – dlatego konieczny jest import polipropylenu w formie podstawowej i przetworzonej. Nasza inwestycja stanowi więc odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.

Mówiąc o inwestycjach, mamy również na uwadze Krajowy Plan Odbudowy. Postrzegamy go jako wielką szansę i jedno z efektywnych narzędzi w procesie modernizacji gospodarki. W ramach programów KPO widzimy możliwość wsparcia projektów inwestycyjnych Grupy Azoty – zarówno poprzez wdrażanie technologii, jak i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego i przejściem na OZE.

Bardzo poważnie podchodzimy do transformacji branży nawozowo-chemicznej w Europie. Świadomie inwestujemy w innowacje i poszukujemy nowych prośrodowiskowych roz prośrodowiskowych rozwiązań. Chcemy, aby technologie oraz produkty Grupy Azoty nadal przyczyniały się do podnoszenia jakości życia mieszkańców i pozytywnie wpływały na środowisko.

Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty

