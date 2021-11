Premier: Spowodowaliśmy, że szlak przerzutu migrantów wygasł

Morawiecki: Łukaszenka próbował testować granicę Unii i użył migrantów jako żywych tarcz. Doprowadziliśmy do tego, że loty się skończyły, a szlak przerzutu wygasł! - napisał premier Mateusz Morawiecki

Premier Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych o wygaszeniu szlaku przerzutowego migrantów na granicę polsko białoruską, której celem była próba destabilizacji Unii Europejskiej.

Łukaszenka próbował testować granicę Unii i użył migrantów jako żywych tarcz. Jego intencja była jasna – zdestabilizować UE. Polska zatrzymała tę falę uchodźców. Doprowadziliśmy z innymi przywódcami do tego, że loty skończyły się, a szlak przerzutu wygasł. To nasz wielki, wspólny sukces! Będziemy nadal konsekwentnie bronić zewnętrznej granicy Unii Europejskiej - czytamy we wpisie premier.