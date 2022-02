Rosja obejdzie SWIFT?

Najnowsze doniesienia wskazują, że Rosja zostanie jednak odcięta od systemu SWIFT. Jakie to może mieć dla niej konsekwencje i czy jest gotowa na takie rozwiązanie?

SWIFT czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (pl. Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to stowarzyszenie założone w 1973 roku, międzynarodowa organizacja instytucji finansowych utrzymująca sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji. Ten system płatności używany jest do rozliczania transakcji finansowych poprzez transfer wartości pieniężnych. Obejmuje to instytucje, instrumenty, zasady, procedury, standardy i technologie, które umożliwiają transfer. Pośredniczy w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi.

Rosja ma być odcięta od SWIFT w ramach sankcji za najazd na Ukrainę. W niedzielę w Bundestagu kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że wspólnie z partnerami z UE zdecydowano o wyłączeniu części banków rosyjskich z systemu SWIFT.

To może wytworzyć pytanie: czy Rosja ma jakieś możliwości, by obejść SWIFT? Portal Bankier.pl zwraca uwagę, że w Rosji na potrzeby komunikacji pomiędzy lokalnymi instytucjami stworzono SFPS – system oferujący część funkcji SWIFT i bazujący na tym samym standardzie komunikatów. „Pracowano także nad pozyskaniem zewnętrznych uczestników takiego rozwiązania. Podobne kroki podjęły Chiny, budując schemat CIPS, a w styczniu 2022 r. oba kraje porozumiały się, co do stworzenia „mostu” łączącego systemy.”

Rosja może próbować także korzystać z pośredników w krajach, gdzie nie jest objęta sankcjami. Choć takich państw jest niewiele.

Warto podkreślić, że kurs rosyjskiego rubla spadł w poniedziałek do rekordowo niskiego poziomu po ogłoszeniu w weekend przez państwa zachodnie nowych sankcji wymierzonych w Rosję z powodu jej agresji na Ukrainę, w tym ograniczenia wobec rezerw walutowych kraju. Centralny Bank Federacji Rosyjskiej nakazał profesjonalnym uczestnikom rynku akcji wstrzymanie od poniedziałku rano realizacji wszystkich zleceń sprzedaży rosyjskich papierów wartościowych przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Rosyjski bank centralny ogłosił także w niedzielę szereg środków mających na celu wsparcie rynków krajowych, próbując złagodzić w ten sposób konsekwencje nałożonych sankcji, które zablokują niektórym rosyjskim bankom dostęp do międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Bank centralny wznowi m.in. skup złota na rynku krajowym.

Poniedziałek jest piątym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Władze Federacji Rosyjskiej określają prowadzone działania jako „specjalną operację wojskową”.

