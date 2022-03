Finlandia. „Uważajcie na migrantów z Rosji”

Przyjezdni czy uchodźcy z Rosji mogą zostać wykorzystani przez rosyjskie władze do wywierania nacisku politycznego na Finlandię. „Musimy podejść do tego realistycznie, pragmatycznie, a nie z naiwnością” – powiedziała fińska premier Sanna Marin, cytowana w czwartek przez media.

Widzimy, w jaki sposób Rosja uprawia swoją politykę zagraniczną, kierując agresję na inne kraje, rzekomo w celu ochrony własnych obywateli – tak, po środowym spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, skomentowała premier Marin ewentualne zagrożenie, jakim dla Finlandii oraz innych państw może stać się napływ migrantów z Rosji.

Również w środę wieczorem rosyjska ambasada w Helsinkach wezwała w mediach społecznościowych do zgłaszania przypadków dyskryminacji, naruszeń praw czy mowy nienawiści wobec przebywających w Finlandii obywateli Rosji oraz osób, dla których rosyjski jest językiem ojczystym. W ostatnich dniach fińskie media donosiły o lokalnych przypadkach prześladowań. Na przykład rosyjscy słuchacze w jednej ze szkół mieli „doświadczać wykluczenia” – podaje w czwartek fińska prasa.

Zwrócił uwagę, że tweet rosyjskiej ambasady można też łączyć, jako element kampanii propagandowej, z toczącą się obecnie w Finlandii debatą na temat możliwego członkostwa w NATO.

W 5,5 milionowej Finlandii osoby rosyjskojęzyczne są największą mniejszością (ok. 70-80 tys.). Rosjanie stanowią drugą (po Estończykach), najliczniejszą grupę etniczną. Według oficjalnych statystyk z 2020 roku jest to około 29 tys. osób. W ciągu trzech tygodni od napaści Rosji na Ukrainę do Finlandii (przez wschodnią granicę, w tym pociągiem z Petersburga) przybyło około 30 tys. Rosjan. Dla wielu jednak – pisze „Helsingin Sanomat” - „Finlandia jest przystankiem” w dalszej podróży do innych krajów.