Ile kosztuje używane auto? Cena przyprawi o zawrót głowy

Kryzys światowych łańcuchów dostaw, który windował w ubiegłym roku ceny transportu, zakłócał produkcję fabryk, pogłębił niedobór czipów i wzmagał inflację, może w najbliższych miesiącach się nasilić. To, co dzieje się teraz w Chinach, to najpoważniejszy wzrost Covid-19 od pierwotnego ogniska w Wuhanie