Rosja rozpadnie się jak Jugosławia!

Rosja się rozpadnie w ciągu 5 lat? Piotr Langenfeld, specjalista ds. bezpieczeństwa i pisarz prezentuje ciekawą prognozę!

Langenfeld od początku wojny korzysta ze swoich źródeł by analizować sytuację na ukraińskim froncie. Teraz opisuje rosyjskie straty i prognozuje duże kłopoty dla Federacji Rosyjskiej.

Załóżmy że orki [ukraińskie określenie rosyjskiej armii - przyp. red.] doczołgają się masą do… powiedzmy Dniepru. I co dalej? Nawet jeżeli powiedzą że koniec, starczy. Nikt już ich nie posłucha. Przez lata nie będzie robić interesów ani szanować polityków i obywateli federacji. Wszystko co ruskie – WRESZCIE!- będzie traktowane jako skażone. Sankcje nie znikną. Sztucznie podtrzymywany na powierzchni rubel, popisy cara na kosmodromie nie poprawią sytuacji. Armia jest pozbawiona dostaw nowoczesnych komponentów. Atak na NATO? OK, ale będzie to sromotne lanie i wojsko się rozpadnie. Już dziś na Ukrainę skierowano wszystko co się dało. I nie, nie wierzę w podszepty ludzi z kompleksem sowieckim: Oni jeszcze się zbiorą i pokażą. „Oni” mają do zabezpieczenia długie granice. Przyczółki w Królewcu a tu jeszcze Szwecja i Finlandia odetną im wyjście z Bałtyku.