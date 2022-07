Piotr Bujak: Kolejne podwyżki stóp nie są potrzebne

Mocny spadek podaży pieniądza w czerwcu wskazuje na wysokie ryzyko recesji w Polsce w najbliższych kilku kwartałach, a kolejne podwyżki stóp procentowych są niepotrzebne - napisali w komentarzu do danych NBP ekonomiści PKO BP

Wzrost podaży pieniądza M3 (jest to najszerszy wskaźnik pomiaru ilości pieniądza w gospodarce. Obejmuje m.in. posiadaną przez ludność gotówkę, oszczędności w bankach do wypłaty na żądanie, depozyty w walucie oraz papiery dłużne, np. obligacje, papiery wartościowe - red.) wyhamował w czerwcu do 6,5 proc. (PKO: 8,3 proc., kons: 7,7 proc.) z 7,6 proc. rdr w maju, i był najsłabszy od kwietnia 2018. W ciągu miesiąca agregat M3 zmniejszył się o 16,3 mld PLN, w skali nienotowanej w innych miesiącach roku niż styczeń, kiedy z reguły następuje odwrócenie grudniowego wzrostu - napisano w nocie PKO.