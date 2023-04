Obniżka stóp jeszcze w tym roku? Koniec inflacji blisko

Podczas Wywiadu Gospodarczego prowadzonego przez Maksymiliana Wysockiego, Piotr Bujak - główny ekonomista PKO BP, omówił kwestie dotyczące przyszłego obniżenia stóp procentowych przez RPP, końca inflacji oraz wyzwań, przed którymi stoją politycy w tegorocznej kampanii wyborczej.

W najnowszym badaniu analitycy z banku PKO BP zauważyli, że w marcu 2023 roku inflacja zaczęła spadać. Jednakże dane dotyczące inflacji bazowej wskazują, że droga do osiągnięcia celu inflacyjnego będzie długa i pełna przeszkód. Jakie czynniki przyczyniają się do takiej sytuacji i kiedy możemy spodziewać się końca inflacji? Czy dawne ceny produktów powrócą?

Stare ceny większości towarów nie powrócą, co jest korzystne dla gospodarki, ponieważ pewna stopa inflacji jest potrzebna i korzystna dla jej rozwoju. Banki centralne, w tym także Narodowy Bank Polski, dążą do osiągnięcia poziomu inflacyjnego wynoszącego 2-3 proc. Oznacza to, że ceny powinny systematycznie rosnąć, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Bujak dodał, że powrót do poziomu dawnych cen były niekorzystny. Musielibyśmy jako państwo przejść przez deflację, a deflacja wiąże się zawsze z licznymi problemami, np. z zadłużeniem konsumenckim, spadkiem popytu konsumpcyjnego, co ostatecznie łączy się ze zjawiskiem recesji.

DOBRY STAN POLSKIEJ GOSPODARKI

Gdy nadchodzi kryzys gospodarczy, niestety często wiąże się on z masowymi zwolnieniami pracowników. Rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił sobie za cel uniknięcie tych dramatów ludzkich poprzez zachowanie istniejących miejsc pracy oraz łagodne przejście przez okres inflacji.

OD CZEGO ZALEŻY OBNIŻKA STÓP PROCENTOWYCH?

Możliwość obniżki stóp procentowych zależy od osiągnięcia jednocyfrowego poziomu inflacji do końca roku. Jeśli uda się zniwelować inflację z ponad 18 proc. na około 9 proc., to Rada Polityki Pieniężnej może ostrożnie rozważyć obniżenie stóp procentowych pod koniec roku. Jednak w obecnej sytuacji skupia się ona na zwalczaniu inflacji, dlatego nie będzie o tym teraz mówić. Po osiągnięciu niższego poziomu inflacji, możliwa będzie dyskusja na temat delikatnych obniżek stóp procentowych, komentuje Piotr Bujak

OBIETNICE WYBORCZE ZAGROŻENIEM DLA INFLACJI

W obliczu nadchodzącego roku wyborczego, możemy spodziewać się różnych obietnic ze strony polityków. Jednakże, jakie konkretnie obietnice mogą wpłynąć negatywnie na pozytywny scenariusz obniżenia inflacji? Jakie obietnice wyborcze mogą doprowadzić do nieosiągnięcia optymistycznych prognoz?

Jeśli wprowadzone zostaną nowe wydatki, zwłaszcza te o charakterze społecznym, co zwiększy dochody konsumentów, może to doprowadzić do zwiększenia popytu i wzrostu cen na rynku, co pogłębi problem obniżenia inflacji. Przed zbliżającymi się wyborami zaleca się ostrożność i oszczędność, a dopóki inflacja nie zostanie zredukowana, należy ostrożnie podchodzić do zwiększania wydatków publicznych, dodaje gość Wywiadu Gospodarczego