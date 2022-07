Kaczyński: Rozważamy powrót do węgla, bo to się znowu opłaca

Mamy dzisiaj sytuację wojenną, która prowadzi do globalnego wzrostu kosztów surowców. Jeżeli to będzie sytuacja bardziej trwała, to oczywiście będziemy rozwijać kopalnie - powiedział w sobotę w Poznaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński

Prezes PiS pytany w Poznaniu, o to czy Polska pójdzie w stronę modernizacji kopalni, odpowiedział, że na pewno będziemy próbowali zwiększać wydobycie, bo węgiel jest w tej chwili potrzebny.

Natomiast nie wiemy, jak to się będzie dalej układało, tzn. mamy dzisiaj sytuację wojenną, która prowadzi do globalnego wzrostu kosztów surowców, do tego, że węgiel się z powrotem opłaca. Jeżeli to będzie sytuacja bardziej trwała, to oczywiście będziemy rozwijać kopalnie. Natomiast nie będziemy rozwijać kopalni na takiej zasadzie, że to się nie opłaca, a my jednak i tak w to inwestujemy, bo to nie byłoby rozwiązanie z różnych względów optymalne” - stwierdził.

Jak mówił, możliwe byłoby np., żeby w istniejących kopalniach stworzyć trochę nowych ścian, ale - jak zaznaczył - to trwa około półtora roku, a budowa nowej kopalni czy nowego szybu, to przynajmniej pięć lat.

I są dwa miejsca niedaleko Chełma gdzie jest dość płytko, dużo płycej niż na Śląsku, dość dużo węgla w grubych pokładach, i to jest węgiel 34, czyli o jeden tylko punkt niższy od koksującego, to bardzo dobry węgiel. Jeżeli tylko będą przesłanki, żeby tam to wydobywać, to oczywiście będziemy chcieli to zrobić, czyli jakby obok Bogdanki jeszcze dwie - być może nawet większe od Bogdanki - kopalnie, i to kopalnie lepszego węgla” - powiedział.

Wszystko jest w tej chwili rozważane i na pewno nie jesteśmy za tym, żeby węgiel w ogóle likwidować. To już wiemy, że musimy mieć taki zapas, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast, co do rozwoju, to zależy to od sytuacji światowej. Ona może się w tej chwili potoczyć w bardzo różnych kierunkach - mówił.