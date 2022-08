PKP Intercity: Aż 20 nowych lokomotyw elektrycznych

PKP Intercity ogłosiło przetarg na kupno 20 nowych lokomotyw elektrycznych, które mają być dostosowane do osiągnięcia prędkości 160 km/h - poinformował kolejowy przewoźnik w piątek. Pojazdy będą przeznaczone do obsługi relacji krajowych

Jak napisano w ogłoszeniu dotyczącym zamówienia, zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do 12 września tego roku. Dostawy wszystkich pojazdów mają nastąpić w terminie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszej lokomotywy ma dojść do skutku nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

20 nowych lokomotyw to kolejna +cegiełka+ w realizacji naszej strategii inwestycyjnej. Zamówione pojazdy pozwolą lepiej wykorzystywać nowe i zmodernizowane wagony, których cały czas przybywa. (…) Zapewnią również płynniejsze funkcjonowanie i realizację rozkładu dzięki zwiększaniu rezerw taboru - przekazał cytowany w informacji członek zarządu PKP Intercity Jarosław Oniszczuk.

Spółka podała, że zamówione pojazdy mają być przystosowane do osiągnięcia prędkości 160 km/h. Planowo będą wykorzystywane do obsługi relacji krajowych.

Ogłoszony przetarg to część prowadzonej strategii inwestycyjnej PKP Intercity, dzięki której w perspektywie 2030 roku, całość floty będzie nowa lub zmodernizowana. Na inwestycje taborowe przeznaczone zostanie w sumie 24,5 mld złotych.

Dzięki tym inwestycjom we flocie przewoźnika będzie do dyspozycji 429 lokomotyw różnego rodzaju - o 11 proc. więcej niż obecnie. O 47 proc. zwiększy się liczba elektrycznych zespołów trakcyjnych - będzie ich 109. Pojawią się ponadto nowości we flocie przewoźnika, takie jak 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych oraz 38 siedmiowagonowych dwupiętrowych składów typu push-pull. PKP Intercity zainwestuje również w zakup i modernizacje wagonów - łącznie we flocie będzie ich 2466.

PAP/or