Kowalczyk: za tydzień rozwiązania ws. interwencji na rynku nawozów

- Rząd przedstawi za tydzień rozwiązania, które mają umożliwić produkcję, dystrybucję i sprzedaż nawozów po umiarkowanej cenie w tym i w przyszłym roku, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Rozwiązania te opracowane są przez Kowalczyka, a także wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i wiceministra w tym resorcie Andrzeja Śliwkę.

My w tej chwili pracujemy z panem premierem Sasinem, z panem ministrem Śliwką nad takim systemem, który by umożliwił produkcję nawozów po umiarkowanej cenie i również nad systemem sprzedaży nawozów dla rolników po umiarkowanej cenie. […] Za tydzień podamy pewne rozwiązania, które - mam nadzieję - będą uspokajały rolników” - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

Poinformował, że zgromadzono wystarczającą ilość zapasów, by pokryć zapotrzebowanie na nawozy w okresie jesiennym.

Rozumiemy, że sytuacja jest bardzo trudna, ale nie patrzymy na to biernie, przygotowujemy rozwiązania, żeby wspomóc rolników w zakupie nawozów, zarówno tak, żeby to były ceny do przyjęcia, ale też i system dystrybucji - dodał.

Wiceminister Andrzej Śliwka powiedział, że zespół przygotowujący rozwiązania jest reaktywny i będzie podchodzi do sytuacji w zależności od tego, jak ona się ukształtuje.

W przyszłym tygodniu będzie przedstawiona szczegółowa propozycja wypracowana między Ministerstwem Rolnictwa a Ministerstwem Aktywów Państwowych i myślę, że znajdziemy takie rozwiązanie, którym wszyscy będziemy usatysfakcjonowani” - podsumował.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zwrócił się o wypracowanie odpowiedniego mechanizmu podażowo-popytowego i cenowego, by móc dokonać interwencji na rynku nawozów, tak by ceny nawozów nie przekładały się na ceny żywności. Mechanizm ten mają wypracować wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wcześniej Grupa Azoty poinformowała, że w konsekwencji rekordowo wysokich cen gazu ziemnego czasowo zatrzymuje instalacje do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Spółka kontynuuje produkcję katalizatorów, osłonek poliamidowych, kwasów humusowych, skrobi termoplastycznej oraz kwasu azotowego stężonego. O tymczasowym wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych w związku z „bezprecedensowym i rekordowym” wzrostem cen gazu ziemnego w Europie zdecydował także Anwil z Grupy Orlen, a dziś rano Grupa Azoty podała, że Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn - zdecydowała o ograniczeniu z dniem 24 sierpnia pracy instalacji do minimum, tj. do 43 proc. dla jednostki produkcyjnej Nawozy.

(ISBnews/gr