Niemcy: biznes na skraju wytrzymałości

Z powodu drogiej energii skala upadłości w Niemczech może być większa niż podczas epidemii COVID 19.

Mówił o tym cytowany przez niemieckie media Hans Peter Wollseifer, prezes niemieckiego Confederation of Skilled Crafts. Stwierdził też, że jego stowarzyszenie codziennie otrzymuje telefony alarmowe od firm, które są na skraju zamknięcia produkcji w dużej mierze dlatego, że nie są w stanie zrekompensować ogromnych wzrostów cen energii - podwyżkami cen dla klientów.

Rachunki za prąd i gaz wzrosły dla biznesu w Niemczech kilkukrotnie.

Według cytowanych przez Deutsche Welle badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców przez Federację Przemysłu Niemieckiego (BDI), rosną obawy o przetrwanie i przyszłość. Wśród ankietowanych 58 proc. ocenia, że rosnące koszty energii to „duże wyzwanie”. Natomiast co trzecia z firm uznała, że wysokie rachunki za prąd i gaz zagrażają ich istnieniu. Według BDI niemal co dziesiąta firma w Niemczech już ograniczyła lub nawet zawiesiła produkcję.